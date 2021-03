Obětovala bych i titul! Doma s rodiči se nám zastavil dech, líčí sestra zraněného brankáře Slavie

Při řeži Slavie s Glasgow Rangers si Lucie Kolářová prožila chvíle hrůzy. Po hodině hry jejího bráchu Ondřeje na stadionu Ibrox surovým zákrokem málem přizabil domácí Kemar Roofe a doma u televize v Liberci se jí při sledování zápasu s rodiči zastavil dech. Když pak volejbalistka následně druhý den získala v ženské extralize pro libereckou Duklu historický titul, zlato by klidně vyměnila za to, aby se předchozí horor nestal a Ondřej Kolář dochytal osmifinále Evropské ligy zdravý.

„Nikomu bych nepřála takový pocit, který zažila naše rodina ve čtvrtek. Bezmocně jsem sledovala hrůzostrašný zákrok na mého bráchu, který mu mohl klidně zničit život. Jediné, co k tomu můžu říct, že bych i ten titul obětovala, kdyby se ten čtvrteční zákrok na bráchu nestal," přiznala mladší sestra odchovance libereckého fotbalu.

Minulý čtvrtek tak jako obvykle na sebe natáhla dres svého sourozence s číslem 1 a fandila alespoň u televize, když pandemie neumožňuje povzbuzování přímo na stadionu. Vše se vyvíjelo dobře, sešívané brzy poslal do vedení Olayinka. Jenže po hodině hry pro ni zápas skončil. Brácha se ocitl po kung-fu kopu na trávníku v krvi a spoluhráči gestikulovali o rychlou pomoc.

„Doma s rodiči se nám zastavil dech. V první momentě mi hlavou létaly nejhorší scénáře. Představte si, že vidíte bráchu nehybně ležet s celým zakrváceným obličejem. Bohužel po nechutném faulu na Ondrase pro mě zápas tak trochu skončil a řešila jsem jen, co a jak bude s bráškou," popsala hrůzostrašné okamžiky.

Poprvé s ním na chvilku mluvila ještě před koncem vyhroceného zápasu. „Taťkovi volal trenér brankářů Štěpán Kolář a celé jsme to potom řešili s Jančou Tvrdíkovou, bratrovou přítelkyní a zároveň dcerou pana Tvrdíka, která nám předávala okamžitě novinky, za což jsme ji hrozně moc vděční. Zároveň jsem moc ráda za Face-Time v téhle době. Po zápase mi volal sám brácha a ukazoval mi všechny své rány. Vypadal jako válečník po bitvě. Ale buďme rádi za to, jak to dopadlo," oddechla si nakonec.

Podrobnější vyšetření pak odhalilo zlomeninu čelní dutiny. „Zatím není jisté, jestli Onďa bude muset na operaci, ale vypadá to dobře. Bude chytat vlastně s podobnou helmou, s jakou chytal Petr Čech. Třeba udělá stejnou kariéru, právě jako naše brankářská legenda," poznamenala už s úsměvem.

Strašlivý faul Kemara Roofeho na Ondřeje Koláře, po němž musel slávistický brankář s krvavým zraněním hlavy opustit hřiště na nosítkách.

Ten ji však ztuhne pokaždé, když spatří opakované záběry děsivého faulu. „Zákrok obletěl celý internet, tudíž jsem ho párkrát zpětně viděla i já, ale pokaždé nastane stejná reakce-husí kůže a znechucení, protože tohle k žádnému sportu nepatří. Nemůžu si odpustit jedno, a to je vlastně hrozně zvláštní pocit, že se ve světě více řeší údajný rasismus od Ondry Kúdely než brutální zákrok na Ondrase a další hnusné a zákeřné fauly na bráchy spoluhráče," štve ji dění po postupu Slavie do čtvrtfinále.

O den později si pak sama připsala rovněž velký sportovní úspěch, byť také s určitou pachutí. Český volejbalový svaz kvůli nákaze koronavirem u těch semifinalistek soutěž předčasně ukončil a titul připadl jako vítězkám základní části ženám z Liberce

„Pocit je to krásný. Vyhrát nejcennější kov v ženské extralize je nejvíc, co jsme mohli v rámci České republiky získat. Věděli jsme, že je tato varianta ve hře a mělo se vše rozhodnout do pátku, tak jsme všichni netrpělivě čekali. Byla jsem dlouho do noci vzhůru, ale stále žádné rozhodnutí nepadlo. Že jsme mistři jsme se dozvěděli až v sobotu ráno," popsala. „Titulu si moc vážím, i když konec byl velice netradiční. Přeci jen jsme historicky první ženský liberecký tým, který vyhrál volejbalovou extraligu. To už nám nikdo nevezme," radovala se, přestože by raději zlato slavila přímo na palubovce se šampaňským.

„Myslím, že můžu mluvit za všechny, že nás to všechny strašně mrzí. Čekali jsme týden na soupeře, protože jsme vyhráli 3:0 na zápasy v prvním kole s Přerovem a Ostrava s Brnem hráli 2:2 a mělo se rozhodnout, kdo z nich bude náš další soupeř. Všechny jsme byly strašně natěšené. Přeci jen je play-off třešničkou celé sezony a věděli jsme, že letošní sezonu máme skvěle rozehranou," pověděla. Celkově ji hodnotí veleúspěšně.

„Sedly jsme si jak v šatně, tak i na hřišti. Měli jsme výborně poskládaný tým z několika reprezentantek. Při zahájení sezony jsme dostaly jasné cíle od vedení klubu. Dostat se do finále extraligy a nejlépe to vyhrát a nám se to povedlo. Příští rok se tak bude v Liberci bude hrát ženská Liga mistryň, která se tady ještě nehrála," těší se na pohárovou Evropu, kterou si tak zahraje stejně jako její brácha ve fotbale.

