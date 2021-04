Jen abych nemusel do kanceláře, přeje si Trpišovský a nabádá hráče, ať nekalkulují

Pětadvacet let čeká český fotbal na zástupce v semifinále některého z evropských pohárů. Slavia Praha je po remíze 1:1 v úvodním čtvrtfinále na hřišti Arsenalu v nadějné pozici. Může navázat na klubové předchůdce, kteří před čtvrtstoletím ve stejné fázi vyřadili AS Řím a v boji o finále bylo nad jejich síly Bordeaux. „Šance na účast mezi čtyřmi nejlepšími kluby se českému klubu nenaskytne často," uvědomuje si trenér Pražanů Jindřich Trpišovský před čtvrteční domácí odvetou.

Přiblížíte rozpoložení mužstva, které po remíze v Londýně na Emirates Stadium zvládlo vítězně pražské derby se Spartou a nyní má na dosah postup do semifinále?

Čeká nás nádherný zápas a je jen obrovská škoda, že se bude hrát bez diváků. S fanoušky na tribunách by šlo o úplný strop. Máme nadějný výsledek, ale je potřeba připomenout, že naši soupeři ve vyřazovací fázi letošního ročníku si odváželi podobný výsledek z Edenu a postoupili jsme my. Musíme se dotknout výkonnostního stropu z hlediska týmového i individuálního, abychom zápas zvládli.

Prozradíte zdravotní stav hráčů laborujících se zraněními? Budou pro odvetu čtvrtfinále připraveni?

Sima i Olayinka ve středu absolvovali trénink. Ale musíme počkat, jak se plné zatížení projeví s odstupem, a teprve ve čtvrtek po rozcvičení se rozhodneme. Jsem přesvědčený, že jeden z nich bude schopný jít do zápasu od začátku, druhý zvládne pasáž v podobě dvaceti minut s pomocí medikamentů na utišení bolesti. Bude záležet na vývoji utkání.

Je hodně velkou přítěží pro psychiku, že k postupu stačí i bezbranková remíza, tudíž není důvod se někam hnát?

Už jsme si něčím podobným prošli a máme zkušený kádr. Vůbec nesmíme myslet na první zápas. Hlavní je hrát skvěle v defenzivě, neinkasovat. Věřím, že máme kvalitu, abychom skórovali. Je to jen o hlavě. Prostě neřešit duel z Londýna a nekalkulovat. Protože jakmile kalkulujete, negativně to ovlivní rozhodnutí, která hráči dělají, a navíc to špatně dopadne.

Uplynulo pětadvacet let od doby, kdy Slavia postoupila do semifinále Poháru UEFA, v němž tehdy nestačila na Bordeaux. Motivuje vás možnost vyrovnat historický úspěch klubu a vlastně i českého fotbalu od rozdělení federace?

Dostat se do této naší situace chce porci trpělivosti a kvality. Klub musí projít skupinou, vyřadit dva soupeře na cestě do čtvrtfinále. Nestává se to často. Když už se šance naskytla, chceme ji využít. Před dvěma lety nám ve čtvrtfinále proti Chelsea chyběli důležití hráči. Doma potrestaný Tomáš Souček, v druhém zápase zase zraněný Vladimír Coufal. Odehráli jsme dva dobré zápasy, ale zbytečnými chybami jsme přišli o naději na postup. I nyní nám chybí důležití hráči. Nicméně i bez nich jsme první zápas zvládli a dokázali, že můžeme Arsenalu konkurovat. Pokud jsme se soupeři vyrovnali na jeho půdě, není důvod nezopakovat to doma. Moc šancí na postup do semifinále evropských poháru český klub nemá, takže víme, jak jsme daleko.

Slavii se zatím pod vaším vedením v pohárové Evropě vyhýbaly penaltové rozstřely. Ale při kvalitě obou týmů a výsledku prvního zápasů může na pokutové kopy dojít. Chystali jste se na danou variantu?

Snad na penalty nedojde. Asi bych neměl sílu na rozstřel koukat. Nikdy jsem to nezažil. A když jsem sledoval rozuzlení zápasu v podobě pokutových kopů, vždy jsem oba týmy litoval. Je děsně nespravedlivé, když o postupujícím po dvou zápasech rozhodnou pokutové kopy. Každopádně penalty kluci trénují průběžně, máme dobré střelce. Ale trénovat můžete, jak chcete, stejně je to o kvalitě a nervové soustavě, která hraje větší roli než kopací technika. Ustát danou chvíli a vyhrát souboj s gólmanem. Já budu radši, když se obejdeme bez rozstřelu. Nevím, jestli bych měl výdrž na to koukat. Hrajeme doma, tak bych šel asi do kanceláře a někdo by mi přišel říct, jak to dopadlo, abych si šetřil nervy.

Je velkou komplikací skutečnost, že pro Arsenal představuje jedinou vstupenku do příštího ročníku evropských pohárů triumf v Evropské lize?

Arsenal se tím nijak netají. Upřednostnili Evropskou ligu před Premier League. V posledním utkání nechali odpočívat hráče, kteří nebyli úplně fit. Čtvrteční zápas je pro ně hodně důležitý. Určitě nic nepodcení. Arsenal má trenéra, který byl dlouho asistent u Guardioly a byl to skvělý hráč. Nepochybně budou skvěle připravení jako na první utkání. Ale realizace leží na hřišti a na hráčích, momentální pohodě, kvalitě a sebevědomí.