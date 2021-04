Slavia - Arsenal 0:4 Šest minut slávistické hrůzy ukončilo snění o semifinále

Jako by nestačilo, co všechno si Slavia v hodinách před čtvrtfinálovou odvetou prožila. Jako by psychické masáže a ran dopadajících na mužstvo po vynesení trestu nad Kúdelou nebylo dost. Ke všemu ještě noc hrůzy, který si musela v Edenu prožít. Za čtyřiadvacet minut totiž bylo po snu, že by mohla zúročit týden starou remízu s Emirates Stadium a postoupit do semifinále Evropské ligy. Arsenal jí totiž nasázel tři góly a rázem bylo po sešívaném snu, že by se po čtvrtstoletí mohla zase dostat mezi poslední čtyři týmy v druhé nejsledovanější evropské klubové soutěži.