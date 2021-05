Žádné tajnosti. Slavia počítá i s návratem Deliho do Brugg. Má hodně vysoký kontrakt, potvrdil trenér

V Edenu nedělají žádné tajnosti s tím, že už teď na prázdninových transferech pracují a mají nachystané různé varianty a scénáře.

Liga mistrů bude v nové sezoně představovat prioritní výzvu. Vidina čtvrtého titulu v řadě, a tudíž pokračující nadvlády na tuzemským fotbalem, pochopitelně také.

I proto Slavia s předstihem řeší transfer Simy, stejně jako návrat Deliho do Brugg, k nimž ho váže platná smlouva. A samozřejmě kontrakt, který museli Pražané po příchodu reprezentanta Pobřeží slonoviny převzít.

„Simon má hodně vysoký kontrakt, kvůli tomu jsme pouštěli Petara, abychom si ho vůbec mohli na tak krátkou dobu dovolit," připomněl slávistický trenér Jindřich Trpišovský zimní akci kulový blesk, kdy chorvatský mladík Petar Musa putoval na hostování do Unionu Berlín, aby z Brugg mohl přispěchat Slavii na výpomoc Deli.

Ten na jaře nastoupil k 10 ligovým zápasům, v nichž odehrál 766 minut, v Evropské lize se dostal na hřiště pouze v odvetě s Rangers v Glasgowě.

Kouč sešívaných tak nepřímo potvrdil i informace, že Deli je nejlépe placeným fotbalistou v celé lize. Měsíčně si má přijít na 2 700 000 korun.

Obránce Slavie Praha Simon Deli.

Vlastimil Vacek, Právo

Samozřejmě že i tato částka sehrává v klubovém rozpočtu roli, nemluvě pak o proporcionalitě k příjmům dalších slavistických opor.

Oblíbenec slávistických fanoušků Deli sice naznačil, že se by se pokračujícímu působení v Edenu nebránil, Trpišovský však v neděli potvrdil, že v tuto chvíli jednání o pokračujícím hostování či snad dokonce transferu není na pořadu dne.

„S touto variantou nepracujeme a ani se Simonem jsem se o ní nebavil. Pokud by chtěl zůstat a padly by některé varianty, na kterých momentálně pracujeme, možnost by to byla. Za předpokladu, že by byla finančně schůdná," lze z Trpišovského odpovědi vydedukovat, že setrvání legionáře z Pobřeží slonoviny je odvislé od financí, které v Edenu inkasuje.

Od situace kolem stoperů samozřejmě také.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

„Momentálně je zamotaná," přiznal Trpišovský. „Čekáme, jak se vyvine dění kolem Kúdely, nevíme, kdy a v jakém stavu se vrátí Zima z evropského šampionátu. Jistotou je vlastně to, že Kačarabovi končí rovněž hostování a že Hovorku budeme mít k dispozici až v druhé polovině podzimu," shrnul Trpišovský stav a netajil, že důležité bude i resumé jednání o příchodu čtyřiadvacetiletého gabonského reprezentanta Sheriffa Sinyana z norského Mode.

Slávistický kouč ho sice nejmenoval, ale rokování potvrdil.

„Jednoho hráče v zahraničí vyhlédnutého máme a na jeho příchodu pracujeme. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, stejně tak se teprve ukáže, jaký bude kádr, který budeme mít k dispozici. Někteří hráči se totiž vrátí z hostování," připomněl Trpišovský Ladislava Takácse, Ondřeje Karafiáta a Jaroslava Zeleného, kteří se budou v létě hlásit v Edenu.

„Všechno budeme řešit se sportovním vedením ke konci sezony i po ní. Pokud by některé varianty padly, dalo by se uvažovat i o Delim. Záležet bude pochopitelně i na tom, jaká bude jeho situace v Bruggách."