Rádi by na Spartu navázali. Samozřejmě ne na její úterní porážku s Monakem, ale na dva vydařené loňské duely z minulého podzimu.

Celtic od roku 2012 získal devětkrát po sobě skotský titul, v minulé sezoně ale skončil s velkou ztrátou druhý za městským rivalem Rangers. Ve skupině Evropské ligy pak utrpěl dva debakly 1:4 od Sparty a v pohárech vyhrál jediný z posledních osmi zápasů.

„Zlepšili se, je to silný tým. Dostat do Jablonce takového soupeře, který má tolik titulů, je určitá výzva. Ve svém kádru mají spoustu kvalitních jmen, hrají hodně vysoko. Disponují dobrým ekonomickým zázemím, můžou si dovolit hráče, jako teď gólmana Harta," poukazuje kouč Petr Rada.

Trenér Jablonce Petr Rada na tiskové konferenci před úvodním utkáním 3. předkola Evropské ligy s Celtikem Glasgow.

Jasným favoritem je soupeř, což kouče Jablonce nepálí.

„Já chci porazit každého. Musíme proti nim předvést kvalitní výkon a pokusit se postoupit. Jsme rádi, že hrajeme s Celtikem, lidé, co tu chodí na fotbal, si ho zaslouží," ujišťuje jablonecký lodivod, že se mužstvo pokusí vzepřít roli velkého outsidera.

Ještě jedno velké přání má. Zaplnit Střelnici. „Jestli přijede Celtic, z mého pohledu by mělo být vyprodáno. Má jméno, je ve světe uznávaný. Někdo se může bát covidových věcí. Ale já být fanda fotbalu z Prahy, tak se přijedu podávat," vyzývá Rada fanoušky.

Odměnou by byl Alkmaar

Zvláštní je, že skotský soupeř nevyužil možnosti a nepřijel si ve středu vyzkoušet pažit na Střelnici. Předzápasový trénink absolvoval v Praze.

Tomáš Hübschman z Jablonce na tiskové konferenci před úvodním utkáním 3. předkola Evropské ligy s Celtikem Glasgow.

„Těžko říct, jestli to bude nějaká výhoda. Hodně větších mužstev to tak má. Monako to tak taky udělalo před utkáním na Spartě. Je to jejich věc. Nic zásadního bych v tom nehledal," poukazuje kapitán týmu Tomáš Hübschman.

Zápas začne ve čtvrtek v 17:45. Stadion může být zcela zaplněn, fanoušci jako obvykle při vstupu musejí doložit bezinfekčnost.

Jablonečtí potřebují na cestě do skupiny Evropské ligy zdolat dva soupeře, v případě postupu přes Celtic by je ve 4. předkole čekal nizozemský Alkmaar. Pokud by Severočeši skotského soupeře nevyřadili, zahráli by si v závěrečném předkole nově vzniklé Konferenční ligy proti vítězi duelu Kostanaj - Žilina.