Pohárovou konfrontaci s týmy z Ostrovů vidí bookmakeři půl na půl

Fotbalisté pražských S v bitvě o Ligu mistrů v týdnu shodně prohráli 0:2. Slavii i Spartu přesto zcela jistě uvidíme během podzimu v evropských pohárech, ale co další české kluby Jablonec a Plzeň, které rozhodně nemají jistou účast ve skupině Evropské ligy a Konferenční ligy? Oba pohárové zástupce teď ve 3. předkole čeká konfrontace s týmy z Ostrovů. Celtic Glasgow je v Evropské lize soupeřem Jablonce, The New Saints stojí v Konferenční lize proti Viktorii.

Jablonec v prvním utkání přivítá na svém stadionu věhlasný Celtic. Favoritem je skotský vicemistr, na jehož výhru bookmakeři vypsali kurz 1,95:1. Na vítězství Severočechů je kurz 3,65:1, na remízu 3,45:1. Celtic je také jasným adeptem na postup v kurzu 1,20:1. Postup Jablonce by byl velkým překvapením, na které si lze vsadit v kurzu 4,47:1.

Jablonec domácí ligu nezačal úplně dobře. Porazil Baník na úvod, ale poté dostal výprask 0:3 od Mladé Boleslavi. „To není ideální rozpoložení, když víte, že přijede slavný skotský Celtic, který jen těsně neuspěl v kvalifikaci o Ligu mistrů proti Midtjyllandu, se kterým vloni padla Slavia," poukazuje Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Trenér Jablonce Petr Rada na tréninku před úvodním utkáním 3. předkola fotbalové Evropské ligy s Celtikem Glasgow.

Radek Petrášek, ČTK

S jeho slovy korespondují i kurzy, které posílá do hry. „A plusy pro Jablonec? Ostrovní celky bývají na kontinentu vyloženě ‚marné', navíc tým z Glasgow může ještě hůř vstřebávat vyřazení v prodloužení z Ligy mistrů a Češi na Skoty celkem umí. Ani Celtic navíc nezačal ligu dobře a padl na úvod s Hearts," připomíná Urbanec.

„Celtic nevstoupil do nové sezony podle představ. Ve druhém předkole Ligy mistrů vypadl s Midtjyllandem a prohrál i úvodní zápas nového ročníku skotské Premiership na hřišti Hearts. V duelu s Jabloncem si proto celek z Glasgow bude chtít spravit chuť, k čemuž mu má dopomoci i čerstvá posila - zkušený brankář Joe Hart," přidává se Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Na výhru Celtiku jde 87 % vkladů, na Jablonec 4 % a remízu tipuje 9 % sázejících. Postup Celtiku tipuje 98 % sázkařů, na to, že do závěrečného kola projde Jablonec, sází 2 % tipérů.

„Kurz vypsaný na postup Jablonce je lákavou sázkovou příležitostí pro tipéry, kteří si myslí, že domácí mohou překvapit. Často se také sází na přesný počet gólů v zápasu 2-4 a na to, že utkání přinese minimálně dvě branky," rekapituluje Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Plzeň je jasný favorit na postup

Úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy pak čeká Plzeň. Představí se na půdě druhého týmu uplynulého ročníku velšské ligy The New Saints. Družina trenéra Bílka je favoritem v kurzu 1,67:1. Na výhru velšského celku se sází v kurzu 4,50:1, na remízu 3,85:1. Plzeň je jasným favoritem na postup s kurzem 1,10:1.

„The New Saints jsou doma špička, ale na evropskou scénu ztrácejí. Plzeň sice trápí marodka, ale trenérské duo Bílek - Horváth kormidluje tým možná úsporně, ale zatím vítězně. Brest rozhodně nebyl úplně snadný soupeř, dokonce si troufnu říct, že složitější než TNS. Proto je Plzeň pro nás jasným favoritem na postup," zní od Urbance.

„Tým The New Saints už zvládl dvě předkola - nejprve přešel přes severoirský Glendoran Belfast a následně i Žalgiris Kaunas. Svěřenci trenéra Bílka by však měli ukázat svou kvalitu a se soupeřem si bez potíží poradit," souhlasí Hanák.

Vítězství Západočechů v prvním zápase očekává 94 % sázkařů. Na překvapení v podobě výhry velšského týmu jdou 2 % vkladů. Jasným favoritem na postup je Plzeň, které věří 99 % tipérů.

„The New Saints jsou v domácí lize jedni z nejlepších, na evropské scéně to však neplatí a týmům jako je Plzeň se nevyrovnají, shodují se sázkaři. Předpokládá se, že by v prvním duelu mohly padnout alespoň 2 góly," dodává Světlíková.