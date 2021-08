FOTBAL ONLINE: Ostrovní výzvy! Jablonec hraje s Celtikem, Plzeň se chystá ve Walesu

Fotbalisté Sparty a Slavie v bitvě o Ligu mistrů v týdnu shodně prohráli 0:2. Na pohárové scéně se ve čtvrtek ve 3. předkole představují další dva české týmy. Jablonec hraje v Evropské lize proti Celtiku Glasgow. Zápas se začátkem v 17:45 vysílá ČT2. Plzeň začíná v Konferenční lize konfrontaci s The New Saints v Cardiffu od 20:45 SELČ. Obě utkání můžete sledovat v online reportážích na Sport.cz.

Jablonec se proti Celtiku pokusí vzepřít roli velkého outsidera. Odveta 3. předkola Evropské ligy je na programu za týden ve Skotsku.

Jablonečtí potřebují na cestě do skupiny Evropské ligy zdolat dva soupeře, v případě postupu přes Celtic by je ve 4. předkole čekal nizozemský Alkmaar. Pokud by Severočeši skotského soupeře nevyřadili, zahráli by si v závěrečném předkole nově vzniklé Konferenční ligy proti vítězi duelu Kostanaj - Žilina.

Viktoria ve 2. předkole Konferenční ligy porazila běloruské Dynamo Brest dvakrát 2:1. The New Saints před Plzní hladce vyřadili litevské mužstvo Kauno Žalgiris po suverénních triumfech 5:0 venku a 5:1 doma, v úvodním předkole postoupili držitelé rekordních 13 velšských titulů přes severoirský Glentoran.

Odveta na plzeňském stadionu je na programu ve čtvrtek 12. srpna. Postupující si v závěrečném play off zahraje o postup do skupiny s vítězem souboje CSKA Sofia - Osijek.

Úvodní zápas 3. předkola fotbalové Evropské ligy: Jablonec - Celtic Glasgow 0:0 hraje se 1. poločas