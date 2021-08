Vstup? Ustrašenej a nedůraznej, mrzí Radu čtyřka od Celtiku. Teď čeká peklo

„Soupeř má kvalitu, je zkušený. Dobře kombinoval, hrál hodně vysoko," řekl po prohře 2:4 trenér Petr Rada. Z výsledku byl zklamaný, na čtvrteční partii se těšil stejně jako celý region. Kulisa byla dobrá, byť vyprodáno nebylo. Jenže sotva domácí fandové usedli na svá místa, už jejich miláčci doháněli dvougólový deficit. Celtic předvedl dva výpady, první zakončil opakovanou ranou Abada, druhý po úniku dloubákem k tyči Furuhaši.

„Dostali jsme dva laciné branky, kdy nás vykombinovali, i když jsme tam byli v dostatečném počtu. Vstup byl z naší strany hodně ustrašenej a nedůraznej," povzdechl si kouč zelenobílých. Celtic byl nebezpečnější. Ale i Jablonečtí se Surzynem na pravém kraji obrany našli okénka v obraně slovutného soka. Pilař dostal balon za obranu a překonal největší hvězdu tohoto dvojzápasu Harta, čerstvou posilu hostů a bývalou gólmanskou jedničku Anglie.

Autor prvního gólu Celtiku Liel Abada (vpředu) se raduje v Jablonci se spoluhráčem Nirem Bittonem v utkání 3. předkola Evropské ligy.

Radek Petrášek, ČTK

„Po kontaktním gólu jsme najednou zjistili, že s nimi můžeme hrát," připomněl Rada moment, který jeho mužstvo nakopl. Přesto i v dalším průběhu duelu hořelo víc před Hanušem, který lovil míč ze sítě ještě dvakrát. Po změně stran nestačil na dorážku Forresta, v poslední minutě ho pokořil ještě Christie, přitom chvíli předtím usměrnil po Malinského lobu balon do vlastní brány Bitton. Čtvrtý zásah Jablonecké dost bolel.

Zleva Martin Doležal z Jablonce a Nir Bitton ze Celtiku.

Radek Petrášek, ČTK

„Padl po autovém vhazování. Soupeř při nich vždycky dlouho drží míč, pak nám tam zaběhne za hráče a odcentruje, hlavičkující hráč je nedostatečně obsazenej... Byl to nejhloupější gól, který jsme v utkání dostali," štvalo Radu, jenž na Celtic Parku tuší lopotu.

„Bude to těžký. Škoda, že to neskončilo 2:3, kdy gól venku už letos nemá dvojitou hodnotu," připomněl. Jeho svěřence navíc čeká ve Skotsku hodně bouřlivá atmosféra a zaplněné ochozy. „Je to kotel, teď jde o to, aby to naši hráči unesli. Musíme se připravit, že tam bude peklo," dodává 62letý šéf jablonecké lavičky.