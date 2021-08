Stát se může cokoliv, burcuje před odvetou s Celtikem Rada

Trenér Jablonce Petr Rada věří, že jeho tým nadšení fanoušků Celtiku pokazí a Severočeši i přes prohru 2:4 z úvodního duelu budou usilovat o postup do další fáze soutěže. „Stát se může cokoliv, hrdost máme a musíme mít. Sice jsme dostali v prvním zápase čtyři góly, ale ve fotbale se může udát spousta věcí. Pokusíme se odehrát lepší roli než doma a být nebezpeční," uvedl Rada před zápasem.

„Výsledek nemá smysl bránit, musíme být aktivnější než v Jablonci a hrábnout si na dno, nic jiného nám nezbývá. Náš výkon musí být kolektivní, hráči by měli být motivovaní stadionem a kvalitou soupeře, kterou ctíme, proto to od nás bude chtít výkon na hranici možností," doplnil kouč Jablonce.

Také zastupující kapitán Severočechů Martin Doležal věří, že Jablonec může na úkor Celtiku postoupit. „Prohráváme o dva góly, bude to těžké, ale pokusíme se to domácím co nejvíce ztížit. Motivací je samo o sobě hrát na tak krásném stadionu. Přijeli jsme sem uhrát dobrý výsledek," uvedl jednatřicetiletý útočník Jablonce.

Atmosféra v Celtic Parku by jeho spoluhráče měla nabudit. „V Česku asi takovou atmosféru nezažijeme. Bude to pro nás zážitek, doufám že nám to nesváže nohy a nabudí nás to k ještě lepšímu výkonu. Musíme to odmakat a uvidíme na jaký výsledek to bude stačit," doplnil Doležal.

Pro Jablonec by mohlo být motivací, že v minulé sezoně vyhrála v Celtic Parku v Evropské lize 4:1 Sparta, v Glasgow navíc letos vyhrála Slavia proti Rangers i česká reprezentace proti Skotům na EURO.

„Samozřejmě víme, že se tady v minulé sezoně českým hráčům dařilo a my se na ně pokusíme navázat. Za sebe můžu říct, že v takové atmosféře nechám na hřišti úplně všechno," zdůraznil jablonecký útočník.

Odmítá však, že by Celtic zápas po výhře v Jablonci podcenil. „Nic takového se nestane, jejich hráči to nemají v povaze. Fanoušci je namotivují natolik, že si nedovolí nic vypustit," dodal Doležal.

Zleva Martin Doležal z Jablonce a Nir Bitton ze Celticu.

Radek Petrášek, ČTK

Kouč Rada se naopak obává, že šedesátitisícový kotel fanoušků Celtiku hlavu jeho svěřenců zamotá. „Mimo Tomáše Hübschmana a Vaška Pilaře ještě nikdo před tak velkým množstvím fanoušků nenastoupil. Pokud bude mít někdo strach, tak to bude špatně. Až tu zítra bude šedesát tisíc lidí, je možné, že to na někom může zanechat stopy," přiznal Rada.

„Fotbal se ale hraje před plnými tribunami a je ohodnocením každého hráče, že před takovou návštěvou může nastoupit. A já doufám, že to kluky vybudí a předvedou úplně jiný výkon než v posledních zápasech," poukázal kouč Jablonce na fakt, že jeho tým ve třech posledních soutěžních duelech inkasoval devět branek.