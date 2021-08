Slavia v boji o Evropu. Sešívaní tasí trumf, chybět však budou ofenzivní esa

Liga mistrů je pro letošek definitivně pryč, před Slavií se však tyčí další výzvy. Tou nejdůležitější je postup do základní fáze Evropské ligy, k čemuž musí červenobílí zdolat ve 4. předkole Legii Varšava. Na bitvu s polským gigantem již také český mistr aktualizoval soupisku, která rozhodně není bez zajímavostí. V sešívaném dresu by se například mohl objevit reprezentační útočník Michael Krmenčík.

Sparta již má základní skupinu Evropské ligy jistou, její vršovický rival se do ní bude muset teprve probojovat. Slavia mohla do páteční půlnoci pro souboj s Legií Varšava upravit svou soupisku a trenér Trpišovský musel udělat hned několik změn.

Do seznamu vyvolených se tak vrátil kapitán Jan Bořil, který ze svého pohledu po nepříliš povedeném evropském šampionátu a následných zdravotních problémech ještě do letošního ročníku nezasáhl. Šanci dostane i nigerijský rychlík Ubong Ekpai. A pozor. Fanoušci by se mohli dočkat i prvních minut v sešívaném dresu i od Michaela Krmečníka, kterého zatím na trávník nepustily zdravotní problémy.

Český mistr naopak bude s jistotou postrádat Srdjana Plavšiče či Petra Ševčíka. "Plavšič chodí o berlích a bude nám chybět minimálně tři týdny," potvrdil problémy srbského záložníka trenér Trpišovský. Na podobnou dobu odhadl nucenou absenci i u Petra Ševčíka. Své místo mezi vyvolenými si nevybojoval ani Petar Musa. Ze hry je i nizozemský útočník Mick van Buren, který jedná o novém angažmá s bratislavským Slovanem i několika kluby z české nejvyšší soutěže.

Podle regulí UEFA mohla Slavia zapsat na soupisku dvacet hráčů do pole a dva brankáře. Už teď je jisté, že úřadující český mistr bude po dvojzápase s Legií tvořit sestavu novou, a to ať již bude hrát základní skupinu Evropské či Konferenční ligy. V případě postupu do vyřazovacích bojů, pak mohou týmy udělat maximálně tři změny v sestavě.