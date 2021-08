I s lazaretem musí Slavia kvalifikaci zvládnout. S Legií půjde o miliony, ale hlavně o reputaci

„Potřebovali bychom ještě měsíc, abychom doléčili zranění a dostali hráče do optimální formy," posteskl si trenér Jindřich Trpišovský, i když mu je jasné, že se stýskáním si nepomůže a poradit si prostě musí.

V lize, kterou jeho tým zatím zvládá a po třech odehraných zápasech má na kontě plný počet bodů, teď ale hlavně na evropské pohárové scéně. Vždyť Slavii půjde v kvalifikaci s polským mistrem Legií Varšava o reputaci, která po nezdaru s Ferencvárosem v 3. kvalifikačním předkole Ligy mistrů notně utrpěla.

O peníze jí ale půjde samozřejmě také, i když zůstalo jen u paběrkování.

Zprava Srdjan Plavšić a Alexander Bah po skončení zápasu.

397 milionů, které by plynuly už z pouhé účasti v Champions League a k nimž se i šéf klubu Jaroslav Tvrdík upínal před sezonou jako k vytyčené metě, se proměnilo ve fikci. Stejně jako 123 milionů, jež by do Edenu přišly z konta UEFA v případě účasti v play off.

V případě účasti v nově zrozené Konferenční ligy, do které by český mistr spadl, i kdyby snad přes Legii Varšava nepostoupil, jde totiž pro ambiciózní klub o pakatel. O pouhých 74,6 milionu korun. Postup přes Legii a start v základní skupině Evropské ligy by sice vynesl sešívaným o 17,4 milionu víc, ale ani tato částka nepředstavuje vzhledem ke slávistickému rozpočtu zase až tak závratnou částku.

Mnohem podstatnější je renomé. Možnost znovu se připomenout fotbalové Evropě alespoň v druhé z klubových soutěží. Zviditelnit a následně výhodněji prodat hráče, o které je údajně v zahraničí zájem.

„Liga mistrů představovala sen, Evropská liga cíl," je si trenér Trpišovský vědom, že kvalifikaci s Legií prostě jeho tým zvládnout musí. I s lazaretem. I s reprezentanty, jimž bude po návratu z evropského šampionátu ještě pár týdnů trvat, než se dostanou do obvyklé formy. S posilami, které se vesměs v Edenu stále ještě adaptují a na hru Slavie si přivykají.

Zklamaní brankář Kolář a Oscar

Tedy, pokud zrovna nepajdají o berlích, jako Plavšič, nebo urychleně nedohání tréninkové manko, jako Michael Krmenčík.

Přesto právě Krmenčík na nově sestavené slávistické soupisce pro Evropskou ligu figuruje, byť jeho absenci odhadoval původně Trpišovský ještě minimálně na dva týdny. Nigerijský legionář Ubonh Ekpai rovněž. I kapitán Jan Bořil se na ní objevil, i když na podzim neodehrál ještě ani minutu. A dokonce i Ondřej Kúdela na soupisce své jméno našel. Disciplinární distanc mu přitom vyprší až po čtvrtečním prvním utkání s Legií.

„Potřebovali jsme, aby se zapojil do hry, protože pro odvetu ve Varšavě s ním počítám," vysvětloval slávistický kouč nasazení Kúdely v sobotním ligovém utkání vědom si toho, že stesky na lazaret nepomohou. Stejně tak bychom potřebovali Plavšiče, ale porušené vazy ho nepustí na hřiště ještě tři týdny. Ševčík je také mimo, se zraněními se potýkají i Olayinka a Kačaraba. To vše se na našich výkonech projevuje. Točíme se sestavou, chybí proto sehranost i klid kolem soupeřovy šestnáctky, forma není vyladěná," přiznává Trpišovský.

Poradit si ale musí. A do čtvrtka, kdy jeho tým čeká v Edenu první duel s Legií. Neprobojovat se ani do Evropské ligy by hraničilo s malérem.