Slavia budí velký respekt, ligu proto Legia dává stranou, hlásí z Polska český expert

Čím to, že vám vstup do sezony tak vyšel?

Start se nám povedl jako týmu. Přišel nový trenér, trochu jsme změnili systém a do sezony vstoupili slušně. I když bodů bychom chtěli mít více, přece jen poslední prohra s Gornikem Zabrze to trochu kazí. Ale z pohledu předváděné hry plníme očekávání. A od toho se odvíjejí i individuální výkony.

Pomohlo vám k formě i to, že jste pod novým trenérem trochu ustálil svou pozici na hřišti, že už nependlujete sestavou jako dříve?

Je pravda, že jsem přišel jako útočné křídlo, pak jsem se zatahoval dozadu, minulou sezonu jsem měl zdravotní problémy, musel jsem na operaci a dohrával ji na pravém obránci. Teď hrajeme systém 3-5-2 a já hraju pravého halvbeka, něco mezi krajním obráncem a záložníkem. Ale na góly to nemá vliv, jen se to teď tak sešlo. I dříve jsem měl šance, ale bohužel jsem je neproměňoval. Spíš je to tím, že jsme dobře potrénovali a začali jsme slušně jako tým.

Tomáš Přikryl s dresem Jagiellonie Białystok, vpravo manažer Jakub Otava.

Sport Invest

Pro vás je to třetí sezona v Polsku. Je to zatím nejlepší začátek?

Asi ano. Když jsem přišel, slavilo se sto let klubu a byla velká očekávání, která se však nenaplnila. Ve druhé sezoně jsem se zranil a odehrál jen 18 zápasů. Z osobního hlediska to nebylo špatné, co se týká statistik (2 góly a 7 asistencí), ale postavení v tabulce vůbec neodpovídalo tomu, co by klub chtěl hrát. Teď to funguje, ale je to stále teprve začátek a ve fotbale se může všechno rychle změnit, tak to nechci zakřiknout.

V týmu jste s dalším Čechem Martinem Pospíšilem. Kolik času trávíte společně?

Martin mi hodně pomohl hlavně ze začátku. Určitě se vídáme a scházíme se spolu i s našimi rodinami. Ale s manželkou jsme se naučili jazyk a cítím se tu dobře. Je to hodně podobné, jako kdybych byl v Česku. Nepociťuji nějaké rozdíly. Vídáme se i s polskými hráči.

A kabina funguje podobně jako v Česku?

Je tu podobný duch. Vtipkuje se, i když je v týmu více národností a vytvářejí se určité skupinky. Třeba kluci ze Srbska, Chorvatska, Rumunska drží víc spolu, ale jinak je tu mentalita podobná. Máme kapitána Tarase Romanczuka, který je hrající legendou klubu. Snaží se to tmelit. Klub také pořádá různé akce i pro rodiny hráčů a snaží se nabudit rodinnou atmosféru, aby se všichni cítili dobře.

Máte v kabině nějaký cíl pro sezonu či očekávání, co by měla přinést?

Ani ne. Když jsme ho dřív měli, tak to nedopadlo. Jagiellonie je ambiciózní klub a všichni chceme na pohárové příčky. Není to cíl, který by se vyhlašoval, ale chceme se o to poprat.

Dá se pro fanoušky, kteří tolik nesledují polskou ligu, Jagiellonie přirovnat k nějakému klubu v české lize? Má třeba podobnou roli jako Mladá Boleslav, kde jste také hrával?

Asi by se to tak dalo říci. Dá se přirovnat k týmům v Česku, které se řadí pod nejvyšší příčky, jako jsou Boleslav, Jablonec. Ale tady v Polsku je to více vyrovnané. Není to tak jako v Česku, kde se v souvislosti s titulem mluví jen o Spartě, Slavii a Plzni. Tady je samozřejmě silná Legia Varšava, ale je tu mnohem více týmů, které mohou promluvit do boje o titul a pohárové příčky. A my se mezi ně snad také řadíme.

Už jste zmínil Legii Varšava, se kterou se nyní utká Slavia o postup do Evropské ligy. Jak souboj vidíte vy jako znalec polské ligy?

Všichni tady berou Slavii s respektem a vědí, jak umí zahrát v Evropě. Považují ji tu za favorita. Měla by postoupit, ale to jsem si myslel i v souboji s Ferencvárosem. V pohárových zápasech člověk nikdy neví. Asi to bude vyrovnané a sám jsem zvědavý, jak tato konfrontace bude vypadat.

O míč bojují český záložník Tomáš Přikryl (vlevo) a Yussuf Poulsen z Dánska.

Vlastimil Vacek, Právo

Bylo by pro Legii velkým zklamáním, kdyby se Slavií vypadla?

Jdou do toho s velkým respektem. Určitě je překvapilo, že Slavia vypadla s Ferencvárosem. Budou se chtít o postup porvat, budou se chtít ukázat. Pro ně je ale hlavní, že budou hrát minimálně Konferenční ligu, protože v poslední době polské týmy moc v pohárech nehrály a potřebují tak nahnat koeficient. A v souboji se Slavií si budou chtít ověřit, jak na tom jsou s kvalitou.

Když se fanoušci podívají na tabulku polské ligy, tak si možná řeknou, že Legia není tak silná, když je až v polovině. Ale ono je to zkreslené, že?

Určitě. Pamatuji si i z minulé sezony, že když Legia hrála předkola evropských pohárů, tak byla na spodku tabulky. Pak ale udělala sérii asi 12 zápasů bez prohry a vyhoupla se nahoru. U nich je to hodně ovlivněné tím, že pohárům přikládají vysokou váhu a ligu tomu podřizují. Dokonce i vedení ligy jim odkládá zápasy, takže teď mají o zápas méně a mají odložený zápas i před odvetou.

Mezi hlavní hvězdy Legie patří český útočník Tomáš Pekhart, nejlepší střelec minulé sezony. Jakou má v Polsku pozici? Je takovou hvězdou, jak se může zdát podle čísel?

Podle čísel určitě. Upřímně nevím, jak ho berou fanoušci Legie, ale do její hry sedl ideálně. Hrají fotbal, který Tomáš potřebuje. Hodně centrů do vápna a on to tam uklízel. Teď zase vstřelil branku, takže jeho pozice je určitě silná a je pro Legii důležitým hráčem.

A když byste měl Slavii poradit, na koho by si měla dát ještě pozor?

Mají hodně vyrovnaný tým. Ale ve středu hřiště mají šikovného menšího záložníka Luquinhase, který je rychlý na míči a dokáže obejít protihráče. Odvádí jim dobrou práci. Nebezpečný je i levý bek Filip Mladenovič, který posílá před branku hodně centrů. Silné mají i stopery. Rozhodně to bude zajímavý zápas.

V Polsku je Legia pořád největší favorit na titul?

Určitě. Ale prohnat je bude chtít i Lech Poznaň, kde je hodně peněz a mají i dobré zázemí a skvělou mládež. Teď navíc koupili z Plzně Ba Louu za velké peníze i na Polsko. Legia s Lechem jsou favoriti, co se týče rozpočtu, ale je tu spoustu týmů, které do toho budou chtít promluvit, jako třeba Wisla Krakov, Lechia Gdaňsk a snad i my.

A mohou vám naplno pomáhat fanoušci? Už mohou být v Polsku plné ochozy?

Na začátku sezony to bylo tak, že může být padesát procent kapacity plus ti, co už jsou očkovaní. Do padesátiprocentní hranice se nepočítají. Takže může být mnohem více než polovina stadionu. Třeba Legia měla v předkolech v podstatě plný stadion. To teď ale nebude, protože mají zavřenou tribunu pro skalní fanoušky. Je škoda, že Slavia nezažije pravou atmosféru, ale zase by to měla být její výhoda, že Legia nebude mít takovou podporu, protože fanoušky má opravdu výborné. My teď měli deset tisíc fanoušků v hledišti. Je vidět, že pauza byla dlouhá a diváci teď chodí opravdu hodně. Když se hraje rok bez fanoušků a oni pak přijdou v takovém počtu, tak je to skvělé.

Změna proti zápasům před prázdnými tribunami musí být s bouřlivými polskými fanoušky hodně velká, že?

Je to tak. Atmosféra dělá hodně. Zápas je hned zajímavější. Lidé tu fotbal hodně prožívají, hodně se fandí. Skalní fanoušci jsou většinou za brankou a vytvářejí skvělou atmosféru. Je to hodně fajn.

Je to i důvod, proč je polská liga brána jako kvalitnější než česká?

Je to spíše tím, že je hodně vyrovnaná. Na jednu stranu mám pocit, že nejlepší český tým Slavia je silnější než nejlepší polský tým Legia, ale sám jsem na tohle srovnání zvědavý. Celkově je ale polská liga vyrovnanější a každý může porazit každého. Stadiony, fanoušci a celkově zájem o fotbal je tu větší.