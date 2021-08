Slavia a Plzeň jsou favority na postup, šance Jablonce jsou vyrovnané

Pokud si chce Slavia zajistit účast ve skupině Evropské ligy, musí postoupit přes polský kolos Legii Varšava. Vítěz Ekstraklasy sice umí v domácí lize, v Evropě se mu ale dlouhodobě nedaří. Tomu odpovídají i preference bookmakerů, kteří na výhru domácích vypsali kurz 1,6:1, na remízu 3,90:1 a úspěch Legie 6,19:1.

„Obrovské zklamání po několika skvělých sezonách. To by pro Slavii znamenalo nepostoupit do základní skupiny Evropské ligy," soudí Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu. Jenže Legia nebude o nic snazší soupeř, než byl maďarský Ferencváros.

„Z kvalifikace Ligy mistrů vypadl známý polský klub se silným Dinamem Záhřeb těsně po výsledcích 1:1 a 0:1. Navíc můžeme očekávat extra motivaci bývalého hráče Slavie, kanonýra Legie a českého reprezentanta Tomáše Pekharta. Slavia se musí rozstřílet v koncovce, a především nedělat šílené chyby v rozehrávce. Kolář musí svoje spoluhráče podržet a zároveň je nepotopit. Kurzy i sázky jsou pro Slavii příznivé, teď už je jen potvrdit na hřišti," dodává Urbanec.

Na postup sešívaných jde 90 % vkladů. „Legia se v pohárové Evropě dlouhodobě trápí, Slavia by ji ale určitě neměla podcenit. Pozor si musí dát především na Pekharta, nejlepšího střelce polské ligy. Poláci se v bráně také mohou spolehnout na legendu Artura Boruce, kterému je sice už 41 let, přesto si udržuje vysokou úroveň. Předpokládám, že Slavia bude předvádět svou tradiční nátlakovou hru a vytvoří si dost příležitostí ke vstřelení branky. Proměňování šancí je bohužel aktuální bolest domácích, snad najde trenér Trpišovský ten správný recept," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Slavia doma polského soupeře rozdrtí. Alespoň si to myslí 97 % sázejících, kteří tipují výhru sešívaných. Kurz ale dává tušit, že to není úplná tutovka. Polský tým je v dobré kondici, kdežto Slavia se po vyřazení z Ligy mistrů nezdá být v nejlepší formě. Další dvě procenta sázejí remízu a jen jedno procento má na tiketu výhru Legie. Hodně sázený je i postup Slavie v kurzu 1,40 či to, že v utkání uvidíme nejméně dvě branky (1, 35)," poznamenává Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Viktoria utekla z několika hrobnických lopat

Plzeň doma nastoupí v play off Konferenční ligy proti CSKA Sofia. Viktoria vstoupila do nového ligového ročníku skvěle a k překvapení všech vede tabulku. Večer ji ale nečeká nic jednoduchého. Bulharský tým má letos vysoké ambice, přesto by si s ním měla Viktorka poradit. Na výhru Plzně bookmakeři vypsali kurz 1,85:1, na remízu 3,40:1, na výhru hostů 4,05:1.

Plzeň v posledním dvojutkání s velšskými The New Saints utekla z několika hrobnických lopat. „Viktoria vlastně to nejlepší a podstatné pro postup předvedla v závěrečných 5 minutách prvního duelu a závěrečných 10 minutách domácí odvety. Podruhé už bych to nezkoušel," říká s nadsázkou Urbanec. Proti CSKA bude Plzeň favoritem, ale po zkušenostech s Velšany není možné nikoho podcenit.

„Dosavadní vystoupení Plzně v pohárové Evropě je doslova infarktové. Vše zatím dopadlo dobře, ale trenér Bílek musí své borce připravit na tým, který má v základu především cizince. Pokud chce Viktorka uspět, musí zabrat hlavně doma, v Bulharsku to bude mít daleko těžší. Viktoriáni budou spoléhat především na tradiční standardky, a i takticky by měli Sofii přehrávat," tuší Hanák.

„Viktoriáni si obratem proti TNS zvedli náladu, domácí prostředí a dobrá forma dává fanouškům českého fotbalu velkou naději. I v tomto utkání bychom měli vidět dvě či více branek (kurz 1,34)," přidává Světlíková.

Mladá Žilina cítí šanci

Jablonec má za sebou výprask od Celtiku, v posledním kole domácí ligy prohrál v Teplicích. Trenér Rada musí vymyslet strategii, jak vyzrát na slovenské mladíky ze Žiliny, klubu, který před dvěma lety málem zanikl. Finanční zázemí a hráčský kádr hrají papírově ve prospěch Jablonce, bookmakeři jsou v kurzech opatrnější. Jablonec vstoupí do zápasu s kurzem 2,02:1, na remízu je možné vsadit v kurzu 3,44:1, na výhru Žiliny v kurzu 3,40:1.

„Trenér Rada bouří na všechny strany, ale sezona se jeho svěřencům zatím nevede. Pohárové zkušenosti týmu nepřidaly a padl o víkendu i v Teplicích, kde měl být vidět jednoznačný výkonnostní rozdíl," hodnotí bookmaker Tipsportu.

Žilina prošla už přes 3 pohárová předkola, a jedinou kaňkou v nové sezoně je prohra v posledním kole u nováčka v Liptovském Mkuláši 1:2. „Aktuální formě obou klubů odpovídají i vypsané kurzy. Ani doma není Jablonec velkým favoritem. Na postup to vidíme vyrovnaně 1,9:1 - 1,9:1, ale jablonecké naděje trochu kalí sázkaři, když z 80 % sázejí na postup Žiliny," přidává Urbanec.

„Jablonec je tým, který v domácí lize hraje tradičně nahoře a každý rok má šanci hrát poháry. Konfrontace s evropskými týmy ale stejně tradičně nedopadá dobře. Žilina je tým dvacetiletých kluků, kterým se překvapivě daří a do každého zápasu nastupují s myšlenkou, že nemají co ztratit. Podařilo se jim dát gól ve 24 po sobě jdoucích zápasech a Jablonec nebude výjimkou. Severočeši si nemohou dovolit ostudu prohrát s neznámými mladíky, čekám ale velice vyrovnaný boj," míní Hanák.

„Výhru hostí má na tiketu 39 % sázejících. Proti tomu nálada na severu Čech je chladná až mrazivá, Jablonec podává matné výkony, výprask od Celtiku mu vůbec nepomohl a útočník Doležal se zdá být zcela z formy. Změny v sestavě to mohou trochu vylepšit, čemuž věří 53 % sázkařů, kteří vsadili na výhru domácích. Remízu si tiplo 8 % sázkařů," hlásí Světlíková.