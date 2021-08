Já jsem to pokazil, kál se Tecl, když Slavia vyklidila pozice v Evropské lize

„Rozhodla moje šance v druhém poločase, kdy jsem běžel sám na Boruce. Kdybych příležitosti proměnil, vedli jsme o dva góly a domácí by těžko něco se zápasem udělali. Minimálně by byli v ještě složitější situaci," připomínal Stanislav Tecl, že v případě lepší koncovky by Slavia měla do zbývajících pětatřiceti minut dvoubrankový náskok.

Nikdo nesvaloval vinu na Tomáše Holeše, který po červené kartě musel do sprch už ve třetí minutě. „Určitě nám nedošly síly. Legii prostě dodal hodně energie vyrovnávací gól," mínil Tecl. „Nemyslím, že hlavním problémem bylo oslabení. První poločas na naší hře nebylo patrné, že hrajeme v deseti. Až po pauze jsme nedokázali udržet míč podle herního plánu. Ale klíčové bylo, že jsme měli vstřelit druhý gól. Standa Tecl běžel dvakrát sám na branku, měli jsme i další příležitosti," posteskl si pro O2 TV obránce David Zima nad bídnou koncovkou.

„Jednoznačně byla rozhodujícím faktorem produktivita. Když si spočítáme šance doma i v Polsku, tak není co řešit," bědoval Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

„Já jsem to pokazil. Hodně mě to mrzí. Ale zakončoval bych stejně," přesvědčoval Tecl, že zvolené řešení v případě individuální akce krátce po pauze bylo správné. Stejně tak hájil i zakončení při první gólové příležitosti ve čtrnácté minutě. „Chtěl jsem dát míč nad Boruce ale on u mě byl docela rychle. Mnohem více mě však štve ta druhá příležitost," vracel se Tecl k promarněné tutovce, po níž se Legia nadechla a zápas otočila.

„Ale nebylo to jenom o koncovce. Inkasovali jsme čtyři góly ve dvou zápasech, což je prostě hodně," připomínal Trpišovský, že defenzíva Slavie byla v konfrontaci s polským šampionem nevídaně propustná.

Kouč Trpišovský: Rozhodujícím faktorem byla produktivita

I proto se nyní musí spokojit s účastí až v třetí evropské soutěži. Poprvé od podzimu 2017 nebude Slavia ani v Evropské lize, ani v Lize mistrů. „Je těžké to přijmout, hodně to bolí," posteskl si Tecl. „Naše úsilí přišlo vniveč. Kdybychom byli horším týmem, přijímá se to lépe. Ale i v deseti jsme odehráli výborný zápas," mínil Trpišovský.