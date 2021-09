Sparta je v Kodani i s Dočkalem. Nastoupí? Čelůstka je stoprocentně připravený

Jistý posun nastal, kapitánův start je ovšem na vážkách. Fotbalisté pražské Sparty dorazili do Kodaně k úvodnímu utkání Evropské ligy proti Bröndby i s Bořkem Dočkalem. První start zkušeného záložníka po zranění se blíží, otázkou je, zda k němu dojde již na půdě úřadujícího dánského mistra.

Nastoupí aspoň na část utkání? Bořek Dočkal každopádně v Kodani nechybí.

„Připravuje se s námi už třetí den bez omezení. Pro mužstvo hodně znamená i mimo hřiště, chtěli jsme ho tady mít. Co bude Bořek schopný zvládnout? Uvidíme, jak se bude cítit po tréninku, to rozhodne, jestli do zápasu zasáhne. Důležitá bude večerní diskuse s ním," avizoval trenér Pavel Vrba v útrobách stadionu Bröndby.

Pavel Vrba: „Zatím jsme dominovali v útočné fázi, soupeře jsme přehrávali. V Plzni jsme narazili na soupeře, který prověřil naši obranu a je to velké varování. Museli jsme se vrátit i k nacvičování defenzivy. Té jsme se možná tolik nevěnovali, chtěli jsme být útočné mužstvo.“ pic.twitter.com/7UoyIZAI7M — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 15, 2021

Dočkal se zranil začátkem srpna ve 3. ligovém kole proti Karviné, od té doby Sparty citelně chybí. Reprezentační stoper Ondřej Čelůstka absentuje dokonce od začátku sezony, teprve o víkendu zvládl na zkoušku zápas za druholigovou rezervu. Stejně jako Dočkal na tréninku, který v Kodani proběhl za deště, nechyběl.

Trenér Sparty Praha Pavel Vrba během tréninku před utkáním s Bröndby v dánské Kodani.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ondra Čelůstka je stoprocentně připravený," oddechl si Vrba.

Pražanům začátek sezony vyšel, v sobotu ovšem nezvládli ligový šlágr v Plzni. Otázkou je, jak mužstvo zareaguje. „Víme, jak se nechceme prezentovat... Plzeň už je minulost, věřím, že tady v Kodani dáme na nepovedený zápas správnou odpověď," doufá obránce Dávid Hancko. „Každý start do čtyřčlenné skupiny je důležitý, abychom se od něj mohli odrazit do dalších kol. Bylo by skvělé bodovat, nejlépe vyhrát," přeje si Hancko.

Bröndby v minulé sezoně získalo po 16 letech titul, celkově jedenáctý v klubových dějinách. V novém ročníku však zvítězilo v jediném z deseti soutěžních duelů. V páteční generálce remizovalo doma s nováčkem Silkeborgem 1:1 a v domácí lize je až na osmém místě.