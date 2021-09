Kliment cítí k Bröndby vděk i hrůzu. Chtěl jít do Sparty

Ještě štěstí, že jsem po Dé jedničce do Jihlavy na pozorování jezdil, mnul si bývalý trenér Lvíčat Jakub Dovalil ruce. Útočník Jan Kliment se v roce 2015 stal senzačně nejlepším kanonýrem mistrovství Evropy hráčů do 21 let na české půdě. Koruna pro krále střelců mu otevřela velký fotbalový svět a výsledkem bylo angažmá ve Stuttgartu.

Když se v bundeslize prosazoval méně, než mu bylo milé, dostal laso z Dánska. Tradiční kodaňský klub Bröndby mu podal v kariéře pomocnou ruku. Vše běželo slibně až do chvíle, než si český talent v duelu s Aalborgem vážně poranil koleno, musel na operaci a čekala ho pak dlouhá pauza.

Pomocná ruka, či těžké zranění? Těžko říct, jaké vzpomínky v něm dnes převažují. „Vždycky asi zůstane obojí. Byl jsem ještě mladý kluk, vydal se celkem daleko, takže jsem si tam sám ze začátku připadal trochu ztracený. Brzy jsem si ovšem Bröndby oblíbil, je to takový rodinný klub. Každému českému fotbalistovi ho můžu doporučit, až na drahý život v Dánsku," usmívá se Jan Kliment.

V klubu působil v letech 2016-18, kádr se od té doby hodně obměnil. „Z mojí éry zůstali tři, čtyři hráči. Tehdy mladí začínající, moc nehráli, dnes už stěžejní. Ze základu zůstali snad jen dva. S nikým z hráčů v kontaktu nejsem, jen s fyzioterapeuty, kteří jsou stejní," porovnává svou éru se současností.

Bröndby je s 11 ligovými tituly třetí nejúspěšnější dánský klub. Letos ovšem triumfovalo poprvé od roku 2005, po nekonečně dlouhých 16 letech.

Jan Kliment v dresu Bröndby Kodaň.

Twitter

„Je to tak. Za mě jsme to tehdy také málem dokázali. Vyhráli jsme pohár a zbýval už jen závěr ligy. Zkazili jsme ho, jedno dvě kola před koncem nám titul vyfoukl Midtjylland. Pro všechny smutná chvíle. Fanoušci již tenkrát čekali na titul dlouho," kaboní se při vzpomínce na jaro 2018.

Dánský soupeř přibyl do skupiny ke Spartě až ze čtvrtého koše. Není radno ho ovšem podceňovat.

„Dánskou ligu hrají FC Kodaň a Midtjylland, které už došly až do Ligy mistrů. Zajímavý je také třeba Nordsjaelland. Rozhodně vůbec ne špatné týmy, takže něco dokazuje, pokud v jejich konkurenci získali titul," poukazuje Kliment.

Sparta se k ničemu nerozhoupala

Mírného favorita v úvodním duelu Evropské ligy přesto najde. „Z poslední doby mám víc nakoukanou Spartu, o něco víc bych věřil jí. Má fazonu, je výborná do ofenzívy. Ale musí si dát pozor, nebude to mít vůbec lehké. Bröndby má vynikající fanoušky, asi nejlepší v Dánsku. Sparta je zvyklá na 12-15 tisíc, tady jich přijde téměř 25 tisíc a ženou své mužstvo dopředu."

Český útočník Jan Kliment (vpravo) a Dominique Heintz z Německa.

Vlastimil Vacek, Právo

Paradoxem je, že kdyby bylo po jeho, mohl dnes vyrukovat v Kodani v rudém dresu... Svými góly dotáhl Kliment do pohárů Slovácko, v létě se spekulovalo, že je na seznamu vyhlédnutých posil Sparty. Sám netají, že by na Letnou rád šel. Po skvělé sezoně si troufal. Jenže k dohodě nedošlo, jihlavský rodák tak zamířil do Wisly Krakov.

„Moc jsem o tom nevěděl, začaly však vycházet články, že jsem v hledáčku Sparty. Spousta lidí mě odrazovala, ale já bych do Sparty šel. Kdy jindy by už mě měla vzít, než po takové sezoně a zadarmo... Můj agent na Letné snad i párkrát byl, čekalo se. Jenže Sparta se k ničemu nerozhoupala, a pak jsem dostal zajímavou a výhodnou nabídku z Polska," popisuje, proč místo pod Pavlem Vrbou teď působí pod explzeňským Adrianem Guľou.

„Se začátkem angažmá v Krakově můžu být docela spokojený. Máme slovenského trenéra i management, jsou tady Frýďa (exslávista Frydrych) i Matěj Hanousek, takže jsme vytvořili česko-slovenskou buňku. Některé porážky byly zbytečné, ale jinak to jde. O poslední zápasy jsem ze zdravotních důvodů přišel, tak jsem zvědavý, jak se zase všechno rozběhne," usmívá se Kliment.