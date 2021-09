Bude hukot, chlapci! Hancko se těší na dánské peklo

V minulé sezoně se Spartě nepovedlo ze skupiny Evropské ligy postoupit. Cítíte po roce z mužstva větší sílu?

Myslím, že jsme v jiné situaci. Mužstvo se posunulo. Určitě je naším zbožným přáním jít dál. Vše se ale ukáže až na hřišti.

Zkušenosti by každopádně měly být na vaší straně. Bröndby si skupinu naposledy zahrálo v roce 2005...

Těžko říct. Bröndby je dánský mistr, máme k nim respekt. I naši nemladší hráči si okusili velikost Evropské ligy. Můžeme se v klidu soustředit na to, co se děje na hřišti. Věřím, že jsme dále, pravda ale leží na hřišti.

Dokážete zareagovat na víkendovou porážku v Plzni?

Zápas nám ukázal, jak se nechceme prezentovat. Plzeň už je ale minulost. Utkání jsme si zanalyzovali. Věřím, že se poučíme a odpověď podáme už tady, v nejbližším zápase, který nás čeká.

Hraje se o dvě postupová místa, třetí příčka ještě zajistí přestup do Konferenční ligy. Jak zásadní může být první zápas?

Skupina je čtyřčlenná. Každý zápas je důležitý. Pokud se dobře odrazíme, může nám to pomoct do dalších zápasů. Bylo by skvělé v Kodani bodovat, nejlépe vyhrát. Dvojzápas s Bröndby nám může hodně napovědět o jarní části. (Ve skupině jsou ještě Lyon a Rangers.)

Berete jako výhodu, že Bröndby zatím v sezoně z deseti soutěžních zápasů vyhrálo jen jednou?

Těžko říct. Určitě to chtějí zlomit právě proti nám. Na to se nedíváme. Získali titul, kvalitní soupeř je. Odešli jim někteří klíčoví hráči. Na videu jsme ovšem viděli, že se jedná o velmi kvalitní mužstvo s evropskými paramenty. Zápas nebude jednoduchý. Soustředíme se ale hlavně na to, čím se chceme prezentovat my.