Proti Spartě nás čeká hodně těžká výzva, tuší trenér Rangers Gerrard

Sparťané na rozdíl od celku z Glasgow načali hlavní fázi soutěže bezbrankovou remízou na půdě obhájce dánského titulu Bröndby. "Sparta hrála v Kodani velmi dobře. Možná si zasloužila víc než remízu, byla podle mě lepší. Je to silný, fyzicky hrající tým, který hodně běhá. V útoku a na křídlech mají technické hráče, kteří jsou silní v soubojích jeden na jednoho. Nerad hodnotím jednotlivce, protože nikdy nevím, kdo přesně nastoupí. Minulá i současná sezona nám ale ukázaly, že nás čeká hodně těžká výzva," řekl Gerrard na online tiskové konferenci v Glasgow.

Souhlasil s ním i záložník Joe Aribo. "Sparta je dobrý tým. V minulé sezoně Evropské ligy dvakrát porazila našeho rivala Celtic. Stanovili jsme si herní plán, abychom je porazili. Musíme předvést ten nejlepší výkon, aby se nám to povedlo. Bude to od nás vyžadovat velký výkon," uvedl pětadvacetiletý nigerijský záložník.

Rangers proti týmu kouče Pavla Vrby chtějí napravit nepovedený vstup do skupiny. "Lyon je špičkový tým. Na Ibroxu hráli velmi dobře, i když si myslím, že jsme nepředvedli špatný výkon. Ve zbývajících pěti zápasech skupiny zabojujeme o všechny body. Proti Spartě nás čeká důležitý zápas. Je důležité si z něj něco odvézt, ideálně tři body. Pokud by se nám to nepodařilo, rozhodně bychom se dostali pod velký tlak," konstatoval jednačtyřicetiletý Gerrard.

Trenér Rangers Steven Gerrard po zápase EL mezi slávisty Alexanderem Bahem (vlevo) a Tomášem Holešem.

Vlastimil Vacek, Právo

Kvůli trestu za rasismus nesmějí na Letnou dospělí fanoušci, díky výjimce pro organizované dětské skupiny však na stadion může přijít 10 000 dětí od šesti do 14 let s doprovodem. Kapacita je už naplněná. "Myslím si, že to je dobrá příležitost pro děti, protože uvidí opravdu důležitý zápas. Je jen na nás, aby to byla co nejlepší podívaná a aby si utkání užily. Rozhodně to je lepší, než kdyby byl stadion prázdný. Aspoň bude nějaká atmosféra," prohlásil vítěz Ligy mistrů z roku 2005.

Úřadující skotský mistr v uplynulém ročníku Evropské ligy vypadl v osmifinále s jiným pražským celkem Slavií. V odvetě ve skotské metropoli záložník Rangers Glen Kamara obvinil kapitána hostů Ondřeje Kúdelu z rasismu. I když Kúdela rasismus popřel, dostal od UEFA zákaz startu v 10 zápasech, kvůli čemuž přišel o mistrovství Evropy.

A nada de perder el ojo 🤕😨



Escalofriante lo que sucedió hoy en el Rangers vs Slavia Praga.

El delantero del Rangers, Roofe va mirando se lleva con los tacos por delante al portero de Slavia Ondrej Kolar.#DRBNOTICIAS pic.twitter.com/uwWWmilCpx — Daniel Rentería Beiza (@Brody_Renteria) March 19, 2021

Finskému reprezentantovi Kamarovi, který po utkání v Glasgow v útrobách stadionu Kúdelu fyzicky napadl, zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání. Útočník Rangers Kemar Roofe navíc v odvetě brutálním zákrokem zranil slávistického brankáře Ondřeje Koláře, který od té doby nosí ochrannou masku podobně jako kdysi Petr Čech.

"Mluvil jsem s Glenem i Kemarem. Jsou v pohodě a oba se těší, že pomůžou týmu. Soustředím se pouze na utkání. Připravujeme mužstvo nejlépe, jak dovedeme. Věřím, že to bude dobrá podívaná, protože oba celky jsou dobré a potřebují body. Očekávám pohledný zápas," podotkl Gerrard, jehož svěřenci vedou domácí soutěž.

Krvavá zranění v obličeji slávistického brankáře Ondřeje Koláře krátce po surovém faulu Kemara Roofeho z Glasgow Rangers.

archív L. Kolářové