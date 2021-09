Vrba: České děti dokážou udělat skvělou atmosféru, budete se cítit jako ve Skotsku!

Sparta vás angažovala jako vítězný typ. Cítíte, že právě tento týden byste o tom měl přesvědčit?

Jasně jsem řekl, že chci postoupit ze skupiny. Pokud se mi to nepovede, budu zklamaný.

Vrcholí vám náročný zápasový program. V jakém stavu mužstvo je?

Někteří hráči, kteří nemohli hrát, už trénují. K dlouhodobě zraněným teď přibyl Souček, ve Zlíně si natrhl postranní kolenní vaz. U ostatních hráčů je pravděpodobné, že překvapíme a budou v nominaci.

Rangers na jaře vyřadila Slavia. Studoval jste i její zápasy s Jezdci?

Přiznám se, že jsem se na ně vůbec nedíval. Je to dlouhá doba. Já jsem se díval na utkání, která hráli teď. Mě zajímá momentální stav soupeře.

Co od Rangers čekáte?

Ve Skotsku vládnou už delší dobu a patří k top mužstvům. Ukazuje se to i ve složení týmu a v tabulce skotské ligy. Čeká nás hodně těžká zkouška. Favoritem naší skupiny je Lyon, ostatní budou bojovat o další postupová místa. Máme soupeře, který je silný v osobních soubojích, organizovaný, má svoji kvalitu. Ukazuje to nejen v Evropské lize, ale také ve skotské. Budí obrovský respekt.

Konfrontace Slavie s Rangers se zvrhla. Budete apelovat, aby si tým dal pozor na disciplínu?

Co bylo před půl rokem, je dávno pryč. Obě mužstva budou chtít hrát zajímavý fotbal pro diváky, i když půjde jen o dětské diváky. Doufám, že to tak bude a že se bude hrát kvalitní fotbal.

Měla by být kreativita cestou, jak chcete uspět?

My určitě způsob hry nebudeme měnit. Jdeme nějakou cestou, někdy trochu zakopneme nebo nemáme třeba hráče zdravotně v pořádku, jak bychom si představovali. Způsob hry ale měnit nebudeme. Budeme chtít bavit fanoušky, střílet a být aktivní. Snažíme se dávat co nejvíc gólů, v tabulce nám to pomáhá a budeme se o to snažit i v tomto zápase.

Co si myslíte o Stevenu Gerardovi a na které hráče soupeře si musíte dát největší pozor?

Kteří hráči by mohli být pro nás nebezpeční, řeknu hlavně našim hráčům. Steven Gerrard byl skvělý anglický fotbalista a myslím si, že v Rangers dělá skvělou práci.