Další krok k návratu, Krejčí letí do Francie. Svůj gól v Lyonu si pamatuje přesně

Ne, nedá se očekávat, že by si už zahrál. Do Francie však s mužstvem odlétá. Fotbalisty pražské Sparty čeká ve čtvrtek v Evropské lize těžký duel s Olympiquem. A Ladislav Krejčí starší je posledním sparťanem, který v Lyonu skóroval. Porážku 1:2 ze září 2012 spolu s ním zažil se současného týmu jen David Pavelka. Záložník s přezdívkou Laco bude na tréninku, což je další krok k návratu po plicní embolii, kterou prodělal na začátku srpna.

Lyon je pro Spartu horkou půdou. Debakl 0:5 na závěr podzimu 2004 v Lize mistrů je nezapomenutelný. V porovnání s ním znamenala porážka 1:2 v Evropské lize o osm let později pokrok.

Ladislav Krejčí starší tehdy jako dvacetiletý mladík nastoupil v prvním zápase ve skupině až v 71. minutě za stavu 2:0, hned v 77. pak skóroval.

⚽ Laco Krejčí vstřelil při našem posledním zápase v Lyonu v roce 2012 jediný sparťanský gól.



📰 Jak na utkání vzpomíná a v čem se současný Lyon liší od tehdejšího? #acsparta



➡ https://t.co/9gXjQPzcWO pic.twitter.com/wOjlPmei7r — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 2, 2021

„Nehrál jsem od začátku, takže jsem měl možnost asi šedesát minut sledovat z lavice a vzpomínám, že to byl obrovský fofr. Na lávce jsme se bavili, že to je fakt kvalitní tým. Měli tam tehdy opravdu dobré hráče, vybavím si Lacazetta, Gomise a Lópeze. Dělali vpředu velkou kvalitu a hra Lyonu na nich stála," líčí zkušený internacionál pro klubový web.

Na pěkný fofr se Sparta musí připravit i nyní. Suverénnímu lídrovi své skupiny před dvěma týdny doma podlehla 3:4.

Kadeřábek v silvestrovském sestřihu

„Tempo zápasu nejlíp vnímáte, až když jste u hřiště. Lyon má samozřejmě i dnes velkou hráčskou kvalitu, Paquetá ukázal, že je skvělý hráč. Mají kádr nabitý šikovnými hráči, nebude to pro nás snadné," uvědomuje si 29letý internacionál.

Přestali jsme kombinovat, zbavovali se míčů a dovolili soupeři vrátit se do hry, hodnotí Pavel Vrba

Sport.cz

Porážka 1:2 v roce 2012 byla vzhledem ke kvalitě soupeře ještě snesitelná.

„Nebyli jsme spokojeni, ale všichni jsme asi cítili, že na výhru to tam nebylo. V první půli jasně diktovali tempo a já si říkal, že to je fakt kolotoč. Takže ve finále to asi dopadlo ještě dobře," uznává.

Právě Krejčí se tehdy postaral o jediný gól Pražanů.

Ladislav Krejčí ze Sparty a Jordan Ferri z Lyonu v utkání z listopadu 2012.

Petr Horník, Právo

„Pamatuju si ho výborně. Měl jsem zdravotní problémy s ramenem, vracel jsem se po absenci a doufal, že budu hrát od začátku. Trenér Lavička mě podržel na lavičce, takže jsem pak do hry vlétl hodně namotivovaný. Venca Kadlec mi dal zprava centr a já to dal na zadní tyči křížem nahoru a vykřesali jsme naději na bod," popisuje Krejčí detailně.

„A ještě jedna věc mi utkvěla v hlavě - jak Pavel Kadeřábek nakopl praporek a málem si zlomil nohu. To jsem si na lavičce myslel, že umřu smíchy. Pak to dávali na Eurosportu v silvestrovském sestřihu," chechtá se i po letech.

Za bod by byli rádi

Sparta tehdy hrála na starém Stade de Gerland. Teď ji čeká nový víceúčelový stadion Parc Olympique Lyonnais (nebo také Groupama Stadium či Stade des Lumières) s kapacitou 59 186 diváků, třetí největší ve Francii.

„Doma jsme s nimi hráli v prvních třiceti minutách dobře, napadali je, k ničemu jsme je nepustili. My jsme naopak byli silní vpředu. Tohle bychom si měli přenést, to na ně platí. I gól, který dal Krejda, to je těžko bránitelné. Ze vzduchu taky můžeme být nebezpeční," přemítá Krejčí.

Ladislav Krejčí ze Sparty (vpravo) a Anthony Réveillére z Lyonu v utkání z listopadu 2012.

Petr Horník, Právo

V roce 2012 pak Sparta v listopadové odvetě po Hušbauerově vyrovnání remizovala s Lyonem 1:1, což jí kolo před koncem skupiny zajistilo postup na úkor Bilbaa a Kirjatu Šmona. Letnou tak ozářil ohňostroj a hráči začali bujaře slavit.

Reprízu by si nechali líbit také letos, kdy je po suverénním Lyonu čekají ještě zápasy v Glasgow s Rangers a doma s Bröndby Kodaň.

„Bylo by skvělé v Lyonu něco uhrát. Za bod bychom byli rádi, i když člověk nikdy neví, jak se zápas bude vyvíjet. Třeba povedeme zase dva nula a ve finále budeme z remízy zklamaní. Ale teď si myslím, že bod by byl fajn," usmívá se Krejčí.