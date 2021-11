Peklo v Lyonu k narozeninám! Oslavenec Panák vyzve krále střelců

Duel v Lyonu je hlavně o body, ale také tak trochu za odměnu. Pro Filipa Panáka určitě. Tři roky si procházel neuvěřitelnou kalvárií zranění a pomalu začal uvažovat, jestli nemá s fotbalem praštit. Až letos v létě se vrátil a skočil rovnýma nohama do základní sestavy Sparty. Navíc měl v úterý 26. narozeniny.

„Šestadvacetiny se už ani moc neslaví, byl jsem doma s rodinou," culil se obránce na tiskové konferenci před tréninkem. Aby ne, když vedle seděl kouč Pavel Vrba...

„Jinak je pravda, že ještě před půl rokem bych si nedokázal představit, že tady budu sedět a připravovat se na zápas. Jsem strašně rád, že tady můžu být. Lyon beru jako odměnu celkově, nejen k narozeninám. Evropská liga je soutěž, kterou si spousta hráčů vysnila. A mě se splnilo si ji zahrát," netajil.

Rozhodčí Matej Jug a fotbalisté Sparty Praha Filip Panák, Bořek Dočkal, Adam Karabec a Ondřej Čelůstka během utkání s Lyonem.

Vlastimil Vacek, Právo

Před týdnem jela Sparta autobusem do Teplic, o víkendu vlakem do Ostravy a teď se letecky přesunula do Lyonu. Tady už v nabitém programu zbývá jen plavba lodí... Trenér Vrba na začátku sezony Panákovi zápasy dávkoval, teď mu dává plnou zátěž.

„My si nestěžujeme, zažíváme, co jsme všichni chtěli. A nabitá termínovka k tomu patří. Pokud jde o koleno, ze začátku byl návrat na hřiště pro mé tělo záhul. Teď se v anglických týdnech cítím paradoxně líp, než když ze zápasů vypadnu. Bolí mě to v míře, kterou strpím, funguju bez omezení," popisuje.

On i celý tým mají před sebou výzvu největší. Uhlídat Toko Ekambiho. Kamerunec je s pěti góly a dvěma asistencemi aktuálně nejlepším střelcem a také nejproduktivnějším hráčem celé Evropské ligy. Ve Francii proto říkají, že to je jeho soutěž.

„S nikým takovým jsem se na hřišti zatím nesetkal... Budeme se mu snažit jeho šňůru překazit," přeje si Panák.

Letenští mají dva týdny starou zkušenost. Doma Lyon ze začátku zmáčkli, vedli o dva góly, ale přesto prohráli. „Dobře jsme zápas rozehráli, ale Lyon je moc kvalitní. Rozdali jsme si to s nimi a oni nás v některých fázích potrestali. Pro fanoušky asi zajímavé utkání, ale neuhráli jsme výsledek, jaký jsme si přáli," vrací se Pavel Vrba.

Je tedy otázkou, zda jeho mužstvo znovu zkusí otevřenou partii, nebo bude na půdě největší favorita ve skupině přece jen pragmatičtěji? „Určitě si to s nimi chceme rozdat. Je otázka, jak to bude vypadat na hřišti. Rozhodující o našem postupu budou poslední dva zápasy," uvědomuje si Vrba, že jakýkoliv bod z Francie by byl nad plán.