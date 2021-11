Senzační ukazatel. Sparta podle UEFA trumfuje nejen Lyon, ale také Barcelonu

Karty jsou rozdány jasně. Fotbalisté Sparty se ve večerním duelu 4. kola Evropské ligy představí v Lyonu, jemuž před dvěma týdny podlehli na Letné 3:4. Pražané budou proti sedminásobnému mistrovi Francie hájit druhé místo ve skupině A. Dosud stoprocentní Olympique by si další výhrou zajistil postup do jarní vyřazovací fáze soutěže a je jasným favoritem. Přesto se najde jedno hledisko, v němž má Sparta nad svým soupeřem navrch.

Co se týká uplatnění hráčů v nejvyšších soutěžích, tak strahovská akademie dlouhodobě patří k nejlepším v Evropě. Z její práce těží nejen áčko Sparty, ale také celý český fotbal. V novém vydání žebříčku UEFA, který eviduje počet odchovanců klubů v 31 nejvyšších soutěžích Evropy, se Sparta proti minulému roku ještě posunula.

Sparťanských odchovanců působí v 31 nejlepších soutěžích Evropy celkem 58, v minulém roce žebříček evidoval 50 hráčů, kteří mají v CV strahovskou akademii. Spartu řadí údaj na 9. místo v Evropě.

TOP fotbalové akademie Evropy Ajax 81 odchovanců Šachtar Doněck 75 Sporting 70 Dynamo Kyjev 70 Dinamo Záhřeb 70 Partizan Bělehrad 69 Real Madrid 62 Benfica 60 Sparta 58 Barcelona 57 Crvena Zvezda 56 Arsenal 51 Feyenoord 49 Olympique Lyon 47 Žebříček UEFA je stanoven podle počtu odchovanců působících v 31 nejlepších soutěžích Evropy.

„Jde o úspěch všech lidí, kteří pracují v mládeži od přípravky až po U-19. Odtud hráči vstupují do dospělého fotbalu," poukazuje pro klubový web šéftrenér mládeže Jaroslav Hřebík.

„Nechceme tyto pozice opouštět a rádi bychom, aby to bylo trvalé. To se zatím daří. Konkurenční prostředí nejen v Evropě, ale i u nás se zvyšuje. Takže držet pozice je velice obtížné," říká vedoucí klubové akademie Miroslav Krieg.

Na soupisce pro Evropskou ligu má Sparta třináct odchovanců, stejně jako španělský San Sebastian. Víc už má jenom dánský Midtylland, jenž zapsal odchovanců šestnáct. Mezi odchovance Sparty v současném A-týmu patří například Adam Hložek, Adam Karabec, Michal Sáček, David Pavelka, Tomáš Wiesner nebo Lukáš Juliš.

V TOP 5 ligách jen Kadeřábek a Schick

Do žebříčku UEFA se řadí hráči, kteří v klubu mezi 15. a 21. rokem nepřetržitě působili alespoň tři roky. Sparta za sebou nechává například věhlasnou La Masii, líheň talentů FC Barcelona nebo akademii svého dnešního soupeře Olympique Lyon.

„Je pro nás velmi zavazující, že jsme nad Barcelonou a dalšími kluby, které jsou ve výchově hráčů vnímané jako hodně úspěšné. Hráče vychováme, jsou schopni hrát vrcholový fotbal v Evropě. Zároveň je pro nás ale důležité, jestli vychováme také hráče, kteří jsou hodně nadstandardní. Pak už záleží také na tom, jakou cestou se hráči po odchodu od nás vydají," poukazuje Hřebík.

„Je důležité, jak spolupracují s agenty, zda mají podporu rodičů, bez kterých to těžko zvládnou. Mohou se rozhodnout, že odejdou v sedmnácti letech do zahraničí, nebo si počkají a odejdou později. Strašně důležité je, aby odešli do správného prostředí. To už jde ale bohužel trochu mimo nás," dodává.

„Většina hráčů z žebříčku působí v Česku. Chceme, aby i v zahraničních ligách byla úspěšnost našich odchovanců vyšší. To je role daleko obtížnější. Dalším měřítkem je počet hráčů v top 5 evropských ligách. Tato úroveň je ještě před námi. V top pěti evropských ligách z našich odchovanců hrají jen Kadeřábek a Schick," připomíná Krieg další cíle.

Česká republika má mezi 100 kluby v žebříčku trojnásobné zastoupení. Figuruje na něm ještě Slavia a Olomouc. „Tři akademie v první stovce mají ještě Portugalsko, Rakousko, Dánsko, Švýcarsko, Švédsko a Slovensko. Země jako Chorvatsko, Polsko, Maďarsko, Řecko, Rumunsko, Izrael, Slovinsko, Norsko a Finsko, mají méně akademií. Dvě země v žebříčku se vyloženě vymykají. Nizozemsko, které má sedm akademií, a Srbsko se šesti," rekapituluje Krieg.