Fenomén Hübschman posunuje rekordy! Užívat si budu až někde v okresním přeboru, říká

Stanovil tím nový rekord celé soutěže! V základní sestavě nastoupil přesně ve věku 40 let a 2 měsíce. Je tak suverénním doyenem napříč kádry všech 32 účastníků premiérového ročníku soutěže. Druhým nejstarším kozákem je zhruba o měsíc mladší Lee Casciaro z Lincolnu, který však do KL zasáhl před čtrnácti dny ve 3. kole, a to jen na pár minut jako náhradník. Další v pořadí jsou již o několik let mladší než jablonecký fenomén (viz tabulka).

Hübschmanovu výjimečnost navíc umocňuje fakt, že v Dánsku nebyl jen tak do počtu. Naopak hrál ve středu hřiště důležitou roli. Přestože v této sezoně se v základní sestavě objevil teprve potřetí. Dosud makal od první minuty jen se Slováckem v české lize a v domácím poháru s třetiligovými Přepeřemi. Jak si comeback na trávník užil?

„V evropské soutěži si nemám co užívat, to mohu, až budu hrát někde v okresním přeboru," konstatoval suše bývalý reprezentant, jenž je také jedním ze tří hráčů (ještě Vágner Love a Chris Smalling), kteří okusili všechny existující soutěže UEFA.

Nejstarší hráči Konferenční ligy 1. Tomáš Hübschman (Jablonec) 40 let a 2 měsíce 2. Lee Casciaro (Lincoln) 40 let a 22 dnů 3. Roy Chipolina (Lincoln) 38 let, 9 měsíců, 15 dnů 4. Emmanuel Culio (Kluž) 38 let, 2 měsíce, 5 dnů 5. Vágner Love (Kajrat Almaty) 37 let, 4 měsíce, 24 dnů

„Dlouho nehrál, takže jsem u něj měl trošku strach. Už má svůj věk a jeho pohyb ve 40 letech asi nebude stejný jako u hráčů, kterým je 25. Myslím však, že jsem se rozhodl správně," liboval si pak jablonecký trenér Petr Rada. „Díky svým zkušenostem, které za 22 let kariéry nasbíral, výborně čte hru, což se nezapomíná. V některých situacích byl schopný dát balon z první, což v naší lize umí z mladých hráčů málokdo," chválil ho protřelý kouč.

Cílem bylo proti ofenzivně založenému soupeři zahustit střed hřiště a eliminovat tak jeho největší zbraň. „Delší dobu jsem nehrál a chtěl jsem se do toho jak běžecky, tak fotbalově co nejdříve dostat. Trvalo to delší dobu," přiznal vítěz Poháru UEFA z roku 2009, který v pohárové Evropě do fotbalového životopisu zapsal již svůj 128. duel.

Jablonecký kouč Petr Rada při utkání na hřišti Randers.

Ritzau Scanpix, Reuters

Když Jablonečtí zkraje druhé půle inkasovali dvě rychlé branky, Rada přemítal, zda ho nevystřídá. „Viděl jsem, že už nemá takovou rychlost. Pak jsme se do toho dostali a chytil se i Tomáš. Nechci se chválit, ale udělat jsem dobře, že jsem ho postavil a nesundal," kvitoval Rada. Odchovanec Sparty své představení dokonce korunoval asistencí na Kratochvílův vyrovnávací gól na 2:2.

„Na začátku druhé půle jsme polevili v koncentraci a do soubojů chodili na půl plynu. Bohužel jsme nedokázali zastavit hned první nákop soupeře a dostali z toho gól. Poznamenalo nás to, byli jsme trochu dole a hned vzápětí dostali druhou branku. Paradoxně až poté jsme začali hrát víc po zemi a kombinačně a dostávali se do více příležitostí. Jednak díky naší zlepšené hře, možná i polevení soupeře, který chtěl zápas za stavu 2:0 už jen dohrát. Přestali hrát aktivně a my jsme za to byli odměnění vyrovnávací branou," shrnul rekordman celé soutěže.

Závěrem pro srovnání. Nejstarším fotbalistou, který kdy nastoupil v Lize mistrů, je gólman Marco Ballotta, jenž v prosinci 2007 chytal za Lazio na Realu Madrid ve věku 43 let, 8 měsíců a 8 dnů. V Evropské lize (Poháru UEFA) maximum drží rovněž brankář Brad Friedel. V březnu 2014 stál v brance Tottenhamu ve věku 42 let, 10 měsíců a 2 dny.