Na odvetu s Partizanem s občankou! Plzeň reaguje na bezpečnostní rizika

„Prioritou je pro nás bezpečnost všech návštěvníků stadiónu. Na základě předpisů UEFA a doporučení bezpečnostních složek se klub rozhodl přijmout opatření, dle kterého si vstupenky na zápas mohou zakoupit pouze příznivci s trvalým pobytem na území České republiky," citoval klubový web mluvčího Václava Hanzlíka.

Fanoušci Partizanu patří mezi nejproblémovější v Evropě. Viktoria chce tímto krokem zamezit, aby si opatřili lístky do sektorů domácích příznivců, čímž by vznikla hrozba potyček. Plzeň jako pořadatel utkání zodpovídá za pořádek v hledišti, pokud by došlo k nepřístojnostem, čelila by sankcím od UEFA.

„Hrozilo by nám uzavření stadiónu na případné další pohárové zápasy, což nikdo z nás nechce. Věříme, že si společně se všemi viktoriány užijeme nádherný zápas v dobré atmosféře a bez jakýchkoli problémů," uvedl generální manažer Adolf Šádek.

Kontroly budou probíhat jak u samotného nákupu přímo u pokladen, tak u turniketů před vstupem do Doosan arény. Fanoušci se prokáží jakýmkoli dokladem, který potvrzuje jejich trvalý pobyt na území ČR (občanský průkaz, potvrzení o trvalém pobytu). Pokud některý z příznivců bude nakupovat vstupenky pro své kamarády a známé, postačí, když se prokáže u pokladny dokladem právě on a nemusí nosit doklady od ostatních. Všichni pak budou zkontrolováni při samotném vstupu na stadion.

Ceny vstupenek začínají už na 300 korunách, přednostně si je můžou opatřit držitelé permanentek. Svá místa budou mít rezervována do středy. Ve čtvrtek 11. ledna se spustí volný prodej.