Neapol jako Partizan. Vrba varuje před sílou srbského soupeře

Všechny čtyři dosavadní postupy Plzně do jarní části Evropské ligy nesou jeho pečeť. Před čtvrtečním úvodním duelem na půdě Partizanu Bělehrad je trenér Pavel Vrba v očekávání, jestli jeho tým naváže na famózní podzim. „Pochopitelně, když není delší čas ostrý soutěžní zápas, panuje napětí. O to je příjemnější, že už to zase začne," řekl Vrba ve středu večer v Bělehradě.