Výsledek je pro nás hodně zavazující. Doufám, že ho doma potvrdíme, řekl Vrba

„Myslím, že zápas byl přesně takový, když se dva a půl měsíce nehraje mistrovské utkání. Hlavně v první půli byla z naší strany spousta nepřesností. Hráli jsem hodně opatrně, Partizan byl lepší, mohl nám vstřelit gól už v prvním poločase," hodnotil Vrba bezprostředně po utkání.

„Paradoxně po inkasované brance jsme konečně začali hrát to, co jsme chtěli. Celá druhá půle byla z naší strany výrazně lepší," dodal plzeňský kouč. Kombinovat chtěli viktoriáni i v první půli, ale důrazný a agresivní soupeř jim to nedovolil. „Ztratili jsme v přechodové fázi spoustu míčů. Partizan nás agresivně dostupoval," uvedl Vrba, který nechce předjímat, kdo je po úvodním duelu blíž postupu do osmifinále.

„Nemyslím, že můžeme říct, kdo je v odvetě jasný favorit. Ale výsledek je pro nás hodně zavazující. Doufám, že ho doma potvrdíme a postoupíme. Nebude to ovšem nic jednoduchého," podotkl Vrba, který v odvetě čeká podobný zápas jako ten v Bělehradě. Oba týmy budou čekat na chybu soupeře. Máme výhodu, že jsme vstřelili gól," doplnil Vrba.