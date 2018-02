Plzeň táhne Čechy k Lize mistrů, Salcburk však klade odpor

Už jen Plzeň drží pohárový prapor. Ale zdatně. Díky postupu Viktorie do osmifinále Evropské ligy se český fotbal posunul na třinácté místo v žebříčku koeficientů UEFA před Nizozemsko. Klíčový je posun na jedenácté místo, které by dávalo šampiónovi české soutěže reálnou naději na přímý postup do Ligy mistrů.