Hrušku namíchla penalta, a tak ji Dostovi chytil. Riskl jsem kříž, popisuje brankář

Byl opět famózní. Brankář Aleš Hruška ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy lapil několik šancí Sportingu. Vrcholný kousek si nachystal do nastavení druhé půle. Za stavu 2:0 chytil Dostovi penaltu a udržel Plzni naději na postup. Bohužel v prodloužení byl bezmocný na hlavičku Battaglii, která poslala dál Portugalce.

Převažuje ve vás zklamání z vyřazení, nebo hrdost ze skalpu Sportingu?

Ve mně osobně zklamání. Bolí to, sahali jsme po postupu. Myslím, že se dal uhrát.

Dalo se gólu zabránit?

Bylo to dobře zahrané, dobrý náběh, dobře trefené. Když se to tak precizně provede, je těžké to bránit. Z pohledu dvojutkání nás ale mrzí spíš první gól, který jsme dostali v Lisabonu.

Co jste si říkal před pokutovým kopem v nastaveném čase? Kdyby Dost dal, bylo hotovo.

Byl jsem rozzlobený, protože z mého pohledu penalta nebyla. Riskl jsem to do kříže. Vybral jsme si správně.

Bylo složité koncentrovat se po frustraci z takového verdiktu?

Koncentrovat se musí víc ten, kdo penaltu kope. Gólman musí něco zkusit, aby střelce rozhodil. Nepřemýšlel jsem, jestli penaltu chytím, nebo ne. Byl jsem rozhodnutý jít do kříže, vyšlo mi to.

Cítili jste, že Sporting rychlá branka znervózněla?

My jsme si především věřili už před zápasem, že můžeme postup uhrát. Rychlý gól nám pochopitelně pomohl, soupeři naopak sebral vítr z plachet. Nás může mrzet, že jsme nedali gól v Lisabonu. V odvetě už jsme to nedohnali. Těší mě, že jsme doma v Evropské lize vyhráli všech šest utkání. Doufám, že jsme lidem udělali radost, že jsme je strhli a užili si to s námi.

Odchytal jste kompletní menu Evropské ligy, nejen v odvetě se Sportingem jste tým podržel. Prožíváte životní sezónu?

Ještě žiju, snad ještě něco odchytám. Sezóna se mi hodnotit moc nechce. Ale není špatná.

Vyměnil jste si po zápase dres s vaším protějškem, mistrem Evropy z roku 2016 Patríciem?

Stihl jsem to, mám jeho dres. Pro mě dobrý úlovek.(směje se)