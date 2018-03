Zaslouží obrovskou úctu, klaněl se mazákovi z lavičky i jindy chválou šetřící Vrba

Symbolicky vystřílel fotbalové Plzni vítězné loučení s Evropskou ligou borec, který Západočechy do druhé nejprestižnější soutěže dostal. Slovenský útočník Marek Bakoš při odvetě osmifinále zařídil dvěma góly výhru nad Sportingem Lisabon. Čtyřiatřicetiletý kanonýr stejným brankovým příspěvkem přitom zařídil postup přes Larnaku z play off.

„Asi jsme ještě pro čtvrtfinále nedozráli. Těžko říct. S Fenerbahce Istanbul nám chyběl před pěti lety kousíček, nyní jsme byli proti Sportingu tuze blizoučko a už to myslím bylo nastavené k našemu postupu. A rovněž s Lyonem o rok později jsme sehráli zajímavý dvojzápas," rekapituloval si Bakoš tři plzeňské pokusy o účast mezi osmi nejlepšími kluby druhé nejprestižnější klubové soutěže Evropy.

Jako jeden z mála ve stávajícím kádru Viktorie zažil všechny. Zatímco před lety byl klíčovým mužem sestavy, v nynější sezóně je jeho role odlišná. Není ofenzivní jedničkou Západočechů. Ale na gólové chuti pranic neztratil, což dokumentoval ve čtvrtek. Přitom v základní sestavě nastoupil prvně od listopadu a na jaře měl na kontě jen pět odehraných minut. „Absence na hřišti je výsledek dobré práce mojí konkurence, která je v klubu, jenž chce dosahovat velkých výsledků, pochopitelná," krčil rameny Bakoš, jenž v nynějším ročníku Evropské ligy vstřelil celkem šest branek.

Ve čtvrtek byl i přes chybějící herní praxi byl k neudržení. S kapitánskou páskou byl skutečným vůdcem. „Byl jsem samozřejmě rád, že po delší době hraju od úvodního hvizdu. Rychlý gól mi dodal energii a celému mužstvo rovněž," vyprávěl slovenský útočník. Po obrátce pak přidal druhý gól, a když po 83 minutách opouštěl trávník, lidé při potlesku vstávali. „S postupem by góly chutnaly více," litoval, že jedna nezvládnutá standardní situace zmařila postupový sen.

„Marek proti Sportingu ukázal, jak moc je zkušený. Odvedl nikoliv stoprocentní výkon, ale dvěstěprocentní. Je to hráč, který si zaslouží obrovskou úctu z hlediska tréninku, chování či schopnosti nastoupit v situaci, která nastala nyní pro duel se Sportingem," klaněl se slovenskému kanonýrovi i jindy s chválou velmi šetřící plzeňský trenér Pavel Vrba.

Bakoš pochopitelně doufá, že skvostné představení při bitvě se Sportingem mu pomůže k většímu hernímu vytížení. Nijak současně neskrývá, že na paměti má hlavně týmový úspěch. „Byť jsme v Evropě skončili, vítězství nám dodá energii. Dokázali jsme si, že jsme schopní hrát se Sportingem a dokonce dokážeme být lepším týmem. Je to určitě povzbuzení. Ale my jsme v lize hráli dobře, jen jsme to nezvládali výsledkově. Je to jen otázka času."