Atlético hrálo osmdesát minut jen v deseti, přesto s Arsenalem remizovalo

Poslední evropský pohárový zápas na Emirates Stadium trenérovi Arsenalu Wengerovi vůbec nevyšel. V prvním semifinále Evropské ligy hrál jeho tým osmdesát minut proti madridskému Atlétiku v početní převaze, ale přesto jen remizoval. Na vedoucí gól Lacazetta odpověděl osm minut před koncem Griezmann, takže pro Gunners bude odveta příští týden ve Španělsku nesmírně těžká. Olympique Marseille si v druhém semifinále vytvořil lepší pozici. Obávaný Payet se vtělil do role nahrávače a díky jeho přihrávkám dal francouzský celek Salcburku dva góly.

Co víc mohl Arsenal chtít? Po deseti minutách musel po druhé žluté kartě do šatny obránce Atlétika Vrsaljko, tři minuty po něm vypakoval francouzský sudí Turpin na tribunu trenéra Simeoneho. Byly to dost drsné verdikty. Pro chorvatského legionáře určitě, protože jeho druhý faul na vyloučení nebyl.

Kanonýři tak v početní převaze mohli spustit ofenzivní smršť a připravovat si šanci za šancí. Lacazette jich měl nespočetně, Welbeck, Koscielny, Özil a Wilshere také, jenže Oblak chytal fantasticky.

Oblak v brance čaroval

A jeho spoluhráči samozřejmě bránili, jak to jen šlo. A že Atlético defenzivu precizně ovládá, o tom se v minulosti přesvědčila spousta soupeřů. Arsenal to poznával také, neboť přes zhuštěný a organizovaně si počínajíc obranný blok hostů nedokázal najít cestu k vedoucímu gólu.

Naopak osm minut před přestávkou mu zatrnulo. Po průniku Thomase se totiž dostal ke střele Griezmann, takže poprvé musel zasahovat i Ospina, jenž dostal v bráně přednost před Petrem Čechem.

Nakonec trvalo celou hodinu než Kanonýři svou početní a herní převahu zúročili. A to jim k tomu musel ještě pomoci Griezmann, který přišel před vlastní šestnáctkou zbytečně o míč. Lacazette vyletěl to vzduchu nejvýš a konečně se prosadil. Za chvíli měl další velkou šanci, ale bránu minul.

Osm minut před koncem Griezmann svou chybu napravil. Po dlouhém nákopu Giméneze se dostal přes nedůsledně si počínajícího Koscielného a i s trochou štěstí vyrovnal.

A protože v závěrečném hektickém náporu Arsenalu se Oblak opakovaně vyznamenal při hlavičkách Ramseye, odvezlo si Atlético z Emirates Stadium senzační remízu.

Payet nestřílel, ale nahrával

Na střelecky disponovaného Payeta si ve druhém semifinále sice dávali hosté ze Salcburku od samého počátku pozor, jenže ten na ně stejně vyzrál. A už po čtvrthodině. Jeho centr adresovaný Thauvinovi byl milimetrově přesný, takže pětadvacetiletý záložník pohodlně skóroval.

Pro rakouský tým to byla rána! Zvláště, když kouč Marco Rose hráčům připomínal, že musí udržet bezgólový stav co nejdéle, aby francouzského protivníka znervóznili a vyvedli z konceptu.

Inkasovaná branka to hostům připomněla znovu, takže už si hlídali nejen Payeta, ale i nepříjemného Mitrogloua a spol. I proto se francouzský celek do šancí nedostával a jeho útočné snažení končilo vesměs před šestnáctkou. Salcburk ale na tom nebyl při snaze o útočné výpady o moc lépe, takže zápas odvíjející se v poklidném tempu příliš vzrušení nenabízel.

Až po přestávce byli hosté blízko vyrovnání, ale po faulu na Lainera sudí penaltu nepískal a následnou střelu Wolfa domácí gólman Pelé zlikvidoval. Za promarněnou příležitost Salcburští zaplatili, neboť střídající Kamerunec N´Jie je po třech minutách na trávníku po přihrávce Payeta dorazil.

Salcburku nebylo dopřáno výsledek ani korigovat, protože Guldbrandsen trefil tyč a velkou šanci Ulmera zmařil brankář Pelé.