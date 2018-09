V Rennes Čecha pořád zbožňují. Zanechal tu velkou stopu, tvrdí v Bretani. Koubka s ním každý srovnával

„K nám chodíval do restaurace," zaklíná se majitel podniku Léon Le Cochon v samém centru dvousettisícového města, když zmerčí hosty z Česka. Ti přijeli na čtvrteční utkání místního klubu s Jabloncem v základní skupině Evropské ligy. Evidentně zde „Petr Čech" stále funguje jako dobrá marketingová značka.

„Každý si tady na něj pamatuje," vysvětluje fanynka „Les Rouges et Noirs" Caroline Girard. „Hrál tady sice jen dva roky. Od samého začátku však bylo vidět, jak obrovský talent má. Na sto procent jde o nejlepšího gólmana v historii Rennes," nepochybuje o tom, koho by zvolila největší legendou klubu.

Poznali, že z něj bude světové eso

A místní novinář Christophe Penven s ní souhlasí. „Zanechal tady výraznou stopu. Všichni ho tady zbožňovali a dovolím si říci, že to byl nejlepší brankář, jakého jsme v Rennes kdy měli. Byl opravdová špička. Nikdy jsem neviděl, že by se tady zahraniční hráč tak rychle adaptoval," chválí ho žurnalista, jenž pro TV Rennes pracuje dvě desetiletí.

„Přišel k nám jako naprosto neznámý hráč, ale rychle bylo poznat, že to jednou bude eso a dotáhne to daleko. Už první rok výkonnostně naprosto explodoval pod vedením trenéra gólmanů Christophera Lollichona," vykládá Penven.

„Působil hodně skromně. A vždycky mluvil o našem městě krásně, takových hráčů si tady opravdu ceníme. A taky si pamatuji, že se neuvěřitelně rychle naučil francouzsky," vypráví Girard, která se chystá podpořit Rennes do Jablonce. Historku o jeho rychlé schopnosti se domluvit s rodilými Francouzi mimochodem zmiňuje i již zmíněný restauratér.

Petr Čech přestoupil do francouzského klubu ze Sparty v roce 2002 a ihned se zařadil mezi opory nového celku. „Od té doby jsem neviděl tak bouřlivé ovace, jako když se s Rennes v posledním zápase loučil," vzpomíná na poslední duel před odchodem do Chelsea v roce 2004.

Celý stadión vstal

Ze vzpomínek na rozlučkový zápas českého reprezentanta za bretaňský velkoklub proti Montpellier, který domácí vyhráli jasně 4:0, místním i po 14 letech běhá mráz po zádech.

„Bylo to něco neuvěřitelného. Nepamatuji se, že bych někdy něco podobného v Rennes viděla. Několik minut před koncem byl vystřídán. Chvíli poté, kdy jsme vstřelili čtvrtý gól. Celý stadión vstal a vzdal mu hold. Když opouštěl hřiště, hráči mu udělali i slavobránu," má stále v živé paměti dojemný okamžik. „Za těch dvacet let jsem tak bouřlivé ovace neviděl," potvrzuje Penven.

„A pokud vím, doporučil Rennes i Koubkovi," vrací se Girard do současnosti, kdy branku Rennes hájí další český reprezentační gólman Tomáš Koubek, který se dnes postaví v prvním kole EL Jablonci a pokusí se s parťáky vyhrát vůbec poprvé v základní skupině evropského poháru v historii Rennes.

„Mají tady asi štěstí na gólmany. Nejdřív Petr Čech, teď Tomáš Koubek, nejspíš mají dobrého skauta," oceňuje i kouč Jablonce Petr Rada.

„Před Koubkem za nás chytal Benoît Costil. Byl tady dlouho a byl hodně oblíbený. Když však odešel do Bordeaux, sportovní ředitel se rozhodl dát šanci dosavadní dvojce Diallovi. Ale bohužel po prvních třech zápasech si uvědomil, že to možná nebude to nejlepší řešení... Z Koubka jsme měli od začátku velmi dobrý pocit, i díky Čechovi, jehož si tady samozřejmě každý pamatuje," popisuje Girard, která fandí Rennes od svých šesti let. To ji dědeček vzal na stadion Roazhon Park poprvé.

„Ale na druhou stranu si myslím, že Koubek to neměl na začátku vůbec jednoduché. Jednak musel zaplnit díru po Costilovi, což opravdu nebylo snadné, a za druhé ho s Čechem každý srovnával. Ovšem on se s tím vypořádal výborně," uzavírá Girard.

A doufá, že na skvělé výkony v lize naváže český reprezentant hned ve čtvrtek proti Jablonci v Evropské lize, kterou Rennes hraje po sedmileté pauze.