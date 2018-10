Wenger se vrací na scénu? O legendu Arsenalu usiluje další evropský gigant

Dvaadvacet let. Tak dlouho trvalo spojení slavného Arsenalu a francouzského stratéga Arséna Wengera. V létě však zkušeného manažera nahradil na lavičce Kanonýrů Unai Emery. A vede si skvěle. Po rozpačitém začátku se Čechův tým drží na čtvrtém místě s pouze dvoubodovou ztrátou na vedoucí duo Manchester City, Chelsea. Teď se však na scénu pravděpodobně vrátí i Wenger. Jeho další destinací by se měl stát francouzský Paris St. Germain!

Arsene Wenger by mohl posílit management PSG

Jeho jméno už navždy zůstane spojeno s londýnským týmem. Nyní by se však osmašedesátiletý trenér měl vrátit domů. Zájem o jeho služby projevil francouzský mistr PSG.

Suverénní lídr Ligue 1 však s Wengerem na lavičku nepočítá. Konečně, ke změnám není žádný důvod. Neymar a spol. si nemohou počínat suverénněji. Z devíti dosavadních zápasů neztratili ani bod, se soupeři obvykle zacvičí už během prvního poločasu. Skóre 32:6 vypovídá za vše.

Francouzský stratég by měl v Parku Princů zastávat blíže nespecifikovanou funkci v managementu klubu a úzce spolupracovat s trenérem Thomasem Tuchelem. Podle britských médií by tak měl vytvořit "komunikační most" právě mezi Tuchelem s dosavadním sportovním ředitelem Anterem Henriquem.

Právě mezi těmito dvěma muži v minulosti často docházelo k rozdílným názorům na další směřování klubu. To by měl dát do pořádku právě Wenger. Uspěje?