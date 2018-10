V derby to létalo. Ránu schytal český gólman, kouč dostal mincí. Jen góly chyběly

Bylo to derby jako řemen, i když bez gólů. Smírně se v 11. kole skotské ligy rozešly týmy z Edinburghu - Hearts a Hibernian.

A bylo to derby plné konfliktních situací, z nichž některé zachycuje video. Na straně domácích nechyběl v bráně český gólman Zdeněk Zlámal, který se stal terčem útoku fanouška. Kouč hostů Neil Lennon se také dočkal zásahu do obličeje, a to mincí.

Čisté Zlámalovo konto pomohlo Hearts k dalšímu bodu, na prvním místě má tým českého brankáře čtyři k dobru proti druhému Celtiku.