Zemětřesení v Trnavě! Hoftych s Látalem po podzimu skončí. Majitel míří do Bohemians?

Pavel Hoftych se rozhodl ke konci podzimu opustit funkci generálního manažera fotbalistů Trnavy. Spolu s ním v celku slovenského mistra končí i trenér Radoslav Látal a podle webu sport.sk odchod potvrdil i majitel klubu Vladimír Poór, který údajně chce převést svoje aktivity do pražských Bohemians. Oba Čechy k rozhodnutí o odchodu vedly mimo jiné ekonomická situace v klubu a ztráta motivace.

Jednapadesátiletý Hoftych byl generálním manažerem Trnavy od léta 2016. Do klubu přišel s plánem udělat z něj přední slovenský tým s úspěchy i v Evropě, jako se to v českém prostředí povedlo Plzni.

"Stále jsem věřil, že můžeme jít plzeňskou cestou. Ale teď už vím, že ve městě není možné u více subjektů najít shodu, aby se fotbal v Trnavě dostal dál. To je hlavní důvod, proč necítím, že by moje práce měla být i nadále pro Spartak přínosná," vysvětlil Hoftych pro klubový web.

Generální manažer Pavel Hoftych (vlevo) a trenér Radoslav Látal po podzimní části ligy v Trnavě skončí.

"Nelíbí se mi, že naší práci respektují víc soupeři jako Anderlecht, Fenerbahce, než lidé ve městě," dodal bývalý kouč Zlína, Bohemians či mládežnických reprezentací.

Končí i trenér Látal a majitel Poór

Spolu s Hoftychem končí i trenér Látal, který do Trnavy přišel v létě a dovedl tým k postupu do hlavní fáze Evropské ligy. Do konce podzimní části slovenské ligy zbývají odehrát čtyři kola, Trnava je aktuálně až šestá. "Přivedl mě sem Pavel Hoftych a po jeho odchodu nebudu mít okolo sebe lidi, které znám osobně a o které bych se opřel. Začatou práci tak přenechám svému následovníkovi," řekl Látal.

"Nikdo si neumí představit, jak je to složité. Odehráli jsme na podzim už 33 zápasů. A po tom, co se stalo v sobotu večer po zápase s fanoušky, tak jsem se definitivně přesvědčil, že mám skončit," dodal.

➡️ MAJITEĽ VLADIMÍR POÓR KONČÍ. V ZÁVERE ČLÁNKU AJ VIDEO 🔴⚪⚫ https://t.co/PJNhjUmPti — spartak.sk (@SpartakTrnava1) 26. listopadu 2018

Svůj odchod už avizoval i majitel klubu Poór. "Vydal jsem pokyn, aby se zastavily všechny finanční toky, které se Spartaku týkají. Pro mě už Spartak, co se fotbalu týká, neexistuje," cituje sport.sk Poóra, který hodlá podle webu přesunout svoje aktivity do Čech, konkrétně do Bohemians 1905.

Klub začal šetřit, ruší klubovou televizi, při posledním utkání ani na stadionu nehrála hudba.