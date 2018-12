Trochu mi ztěžkly nohy, řekl Sadílek o ligovém debutu za PSV

Sadílek za A-tým v září poprvé nastoupil v domácím poháru, ale premiéra v nejvyšší soutěži pro něj byla výjimečná. "Bylo to doma, před plným stadionem. Abych byl upřímný, trochu mi v tu chvíli ztěžkly nohy. Byla to taková zdravá nervozita z toho, že je to poprvé v první lize, že je to velký moment," řekl mládežnický reprezentant v rozhovoru pro web své zastupující agentury Nehoda Sport.

Už o poločase se dověděl, že by mohl vystřídat středopolaře Jorrita Hendrixe, kterého bolel kotník. "Deset minut jsem se rozběhával, pak jsem si šel zase sednout, jenže Hendrix pak pokazil nějaký balon, trenér Van Bommel se naštval a zavolal na mě, ať se jdu zase rozběhat. A zhruba čtvrt hodiny před koncem jsem tam šel," popsal Sadílek.





Het officiële debuut van Michal Sadílek bij #PSV. Vorig jaar kampioen met Van Bommel bij PSV onder 19. Groot talent. Klein van stuk, maar fysiek zeer sterk. Mentaliteit als belangrijkste wapen. pic.twitter.com/YeRii3hLab — Rik Elfrink (@RikElfrink) 7. prosince 2018

Už devětkrát byl v Eredivisie na lavičce prvního mužstva a podesáté se dočkal. Pomohlo mu i to, že starší spoluhráče dobře zná. "To určitě, s áčkem jsem od začátku sezony, kluky znám a pomohli mi i teď na hřišti, jak jsem naskočil. Chytil jsem se hned dobrou přihrávkou a pak to šlo samo," řekl Sadílek.

PSV neemt Schwaab en Ramselaar niet mee naar Milaan, Sadílek wel https://t.co/PPl8TYXYDW pic.twitter.com/Tx0V2yjb23 — Eindhovens Dagblad (@ED_Eindhoven) 10. prosince 2018

Na hřiště přišel v 78. minutě za stavu 3:0 a domácí v závěru stihli vstřelit další tři branky. "Já byl vlastně namočený ve všech třech gólech. Při prvním jsem vyhrál hlavu ve středu hřiště, při pátém to byla ta přihrávka středem a šestá akce šla taky přese mě," uvedl odchovanec Slovácka.

Nespekuluje o tom, zda mu úspěšný debut pomůže k většímu prostoru v A-týmu PSV. "Nechci moc předbíhat, byl to skvělý zážitek, ale žiju hlavně ze zápasu na zápas. Je mi v podstatě jedno, jestli hraju Eredivisie za áčko nebo Youth League za devatenáctku. Rozdíly v tom nedělám, všude se chci prezentovat úplně stejným způsobem a pomáhat svému týmu," konstatoval Sadílek, který eindhovenskou devatenáctku vede jako kapitán.