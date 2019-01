Nandal to Messimu i Ronaldovi. Kdo byl nejlepším střelcem roku 2018?

Alžírský útočník hraje zatím jen katarskou ligu za tým Al Sadd, jenže jeho 59 gólů prostě nemohlo uniknout skautům největších evropských klubů. V tom chlapíkovi nejspíš něco musí být, říkají si agenti. Největším esům z nejslavnějších lig světa to v řečí statistik nandal.

Messi s Ronaldem se činili, o tom žádná. Hvězdný Argentinec si připsal během 54 utkání hned 51 gólů a Portugalec Ronaldo odehrál o utkání méně, ale gól slavil hned devětačtyřicetkrát. To je bilance, před kterou zaslouží smeknout, jenže Baghdad Bounedjah byl prostě lepší.

Rekord? Sedm branek

V asijské Lize mistrů dal třináct gólů a pomohl svému týmu až do semifinále soutěže. Jeho maximem roku 2018 byl sedm branek nastřílených do sítě týmu Al Arabi při vítězství 10:1. A to ještě první zásah přišel až ve 43. minutě z penalty, pak ale Baghdad Bounedjah spustil gólový uragán.

V reprezentačním triku Alžírska skóroval šestkrát během osmi utkání. A tak není divu, že začíná být o hráče zájem třeba v Anglii. Loni si dělal na kanonýra zálusk Leeds, ale k dohodě nedošlo, teď se údajně chystá do přestupové hry zapojit i Leicester s nabídkou deseti milionů liber. Nebylo by překvapením, kdyby se kanonýr stěhoval během ledna do Evropy.

Even @TheSun Football mentions it on its Instagram page: Baghdad #Bounedjah is the 2018's world top scorer. Bravo Baghdad! 👏👏👏🇩🇿🇩🇿🇩🇿@NabilaRamdani pic.twitter.com/Ht9BHvozdA — Said Touama (@saidindubai) 1. ledna 2019

Nakonec hráč už v červnu připustil, že by si rád jednou zahrál ve slavnější soutěži. Zároveň ale zdůraznil, že nikam nespěchá. „Toužím si jednou zahrát v Evropě za nějaký známý klub, to je jasné. Až přijde nějaká zajímavá nabídka, zamyslím se nad ní. Ale zatím jsem v klidu, ale do Evropy určitě chci jednou odejít," nechal se slyšet fotbalista.

„A taky bych rád pomohl Alžírsku na mistrovství světa 2022. Na MS jsem si ještě nezahrál a to je přece sen každého fotbalisty," svěřil se Baghdad Bounedjah.