Šural míří do Turecka, Lokeren odmítl. Zeman jde do Izraele

Útočník Sparty Josef Šural míří do Alanyasporu, čtrnáctého klubu turecké nejvyšší fotbalové soutěže. „Oba kluby jsou domluveny, hráč předběžně také. Už pouze dolaďujeme detaily. V pátek ráno bychom měli odletět do Turecka, ale do té doby chceme mít písemně potvrzené nejen smlouvy mezi kluby, ale i hráčovu smlouvu, nejen co se týká jeho platu a bonusů, ale i detailů, jako třeba zda dostane služební auto, kdo bude platit další věci spojené s jeho pobytem. Na místě Šural absolvuje lékařské prohlídky a doladí se už jen drobnosti,“ řekl pro Sport.cz a Právo hráčův manažer Pavel Zíka z agentury Global Sports.

„Zájem měl i belgický Lokeren, s nímž byla Sparta rovněž předběžně domluvena, ale Šural se rozhodl pro Turecko, kde mu nabídli lepší platové podmínky (oproti Lokerenu asi o 3,8 mil. korun ročně - pozn. autora)," dodal Zíka. Sparta za hráče, jemuž v červnu končí smlouva a na podzim hrál minimálně, vyinkasuje asi pět milionů korun. Šural vypadl ze sestavy kvůli velkým finančním požadavkům, které nebylo ochotné vedení Sparty akceptovat. Údajně hráči nestačilo ani dvojnásobné navýšení platu.

Kozák se zřejmě vrátí

Z Plzně je na odchodu záložník Martin Zeman, s nímž během podzimu přestal kouč Pavel Vrba počítat a momentálně hráč trénuje mimo mužstvo. „Velký zájem projevil klub z předměstí Tel Avivu Hapoel Raanana, který je v tabulce nejvyšší soutěže devátý. Dohoda je na dobré cestě," prozradil Zíka. Při tom Zeman v létě prodloužil smlouvu o tři roky.

Plzeňský záložník Martin Zeman během zápasu se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

Zíkova agentura v těchto dnech dotahuje příchod rumunského záložníka Bogdana Vatajelua ze Sparty do Jablonce, kam míří i útočník Libor Kozák z italského Livorna. „Mělo by jít o přestup, do konce týdne ho chceme dotáhnout. Už jen dolaďujeme podmínky," uvedl Zíka.

Z Jablonce by odešel do Slasku Vratislav útočník Dávis Ikaunieks, který se na podzim na severu Čech neprosadil. „Velký zájem o lotyšského reprezentanta projevil nový kouč Slasku Vítězslav Lavička a jeho příchodu by už nic nemělo bránit," uvedl Zíka.

Stanciua chtějí v Saúdské Arábii

Úplně uzavřená není ani otázka odchodu Nicolae Stanciua a příchodu Bořka Dočkala. „Nabídku z Egypta vedení klubu odmítlo, ale nově se objevila nabídka ze saúdskoarabského klubu Al Hilál, zatím ale jen ústní, která se představě vedení Sparty blíží. Čínský klub Che-nan Ťien-jie však dosud neodpověděl na snahu Sparty o hráči jednat. Zájem je v Turecku o střelce Sparty Benjamina Tetteha, ale toho majitel uvolnit nechce," prozradil zdroj blízký vedení Sparty, který si nepřál být jmenován. Údajně by se měla nabídka blížit 300 mil. korun.

Smutný Nicolae Stanciu se proti Teplicím neprosadil.

Vlastimil Vacek, Právo

Do rodné země by se mohl vrátit i stoper Semih Kaya, nejlépe placený fotbalista v české nejvyšší soutěži, který ale nenaplňuje očekávání. Momentálně doma doléčuje zranění, stejně jako další nepovedená akvizice Tal Ben Chaim v Izraeli. Jenže o něj prakticky není zájem.

Global Sports dohodl také přestup slovenského reprezentanta a bývalého hráče Jablonce, záložníka Jána Greguše z FC Kodaň do Minnesoty. Podle očekávání by mohl Jablonec opustit záložník Michal Trávník, o něhož Galatasaray a Southampton nabízejí údajně částky přesahující v přepočtu sto milionů korun. Ve West Hamu a Stuttgartu mají zase zájem o plzeňského záložníka Patrika Hrošovského.