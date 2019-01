Ostrovní fotbal byl vždy můj sen, těší se Hladký na nový start ve Skotsku

V nejvyšší skotské lize bude působit další český gólman. Z Liberce přestoupil do St. Mirren FC brankář Václav Hladký, jemuž na severu Čech v létě končila smlouva.

Brankář Václav Hladký se stěhuje do Skotska.

„Do Skotska přestupuji s velkými očekáváními. Je to britský fotbal a právě ostrovní fotbal byl vždycky můj sen, takže se na to ohromně těším. Hlavně na vyprodané velké stadiony týmů jako Celtic, Rangers, Hearts nebo Aberdeen. Samozřejmě ale i na náš stadion, který má také úžasnou atmosféru. Jsem strašně rád, že to dopadlo," přiznal 28letý Václav Hladký, který bude v klubu sídlící nedaleko Glasgow bojovat o záchranu v nejvyšší soutěži. St. Mirren FC je po 21 kolech s 12 body na předposledním místě.

„K prvnímu kontaktu došlo už před Vánocemi. Dokonce chtěli, abych přiletěl okamžitě, protože mezi svátky hráli tři zápasy, ale bylo toho ještě hodně k řešení, takže se vše dotáhlo až po Novém roce, definitivně až v tomto týdnu," popsal rodák z Brna okolnosti transferu.

Brankář Václav Hladký během finálového duelu turnaje v Čelákovicích.

Vlastimil Vacek, Právo

Ze Zbrojovky přestoupil k Nise v létě 2015. Za tři a půl roku však v modrobílém dresu odchytal jen 31 utkání. Na severu totiž nejprve zaskakoval za Tomáš Koubka. V další sezoně za Martina Dúbravku. A posléze kryl záda Ondřeji Kolářovi. Větší šanci dostal až na jaře minulého roku, kdy odchytal dvanáct utkání v řadě. Jako jednička začal U Nisy i na startu aktuálního ročníku, když v základní sestavě nechyběl prvních devět kol. Naposledy však nastoupil v září na Spartě, kde inkasoval čtyřikrát a od té doby znovu pouze vysedával na lavičce, když sekundoval Filipu Nguyenovi.

„Na angažmá v Liberci budu vzpomínat hodně, a to jak na všechny pozitivní věci, tak i na ty negativní, které k fotbalovému, ale i osobnímu životu taky patří. Myslím, že jsem za těch tři a půl roku v Liberci strašně vyspěl, jak lidsky, tak fotbalově," míní Hladký. Poprvé za St. Mirren FC by mohl nastoupit 23. ledna, kdy St. Mirren hrají na hřišti prvního Celtiku.

Sparťan Benjamin Tetteh v souboji s libereckým brankářem Hladkým.

Vlastimil Vacek, Právo

Václav Hladký je momentálně čtvrtým českým hráčem ve skotské lize. Za Heart of Midlothian FC FC hraje Zdeněk Zlámal a David Vaněček, v Aberdeenu působí gólman Tomáš Černý.