Velká šance dostat se do áčka slavného Slovanu Bratislava je možná pryč. Mladý slovenský fotbalista Dávid Strelec měl zamířit s klubovým áčkem na soustředění do tureckého Beleku, nakonec z toho ale nic nebude. Rodiče hráče totiž mladíka do ciziny nepustili. Jelikož je talentovanému fotbalistovi teprve sedmnáct let, nemůže s jejich rozhodnutím nikdo nic udělat.

Vedení Slovanu se snažilo, co to šlo. Rodiče byli neoblomní, a tak mladý útočník s příznačným příjmením Strelec do Turecka s vedoucím týmem slovenské Fortuna ligy neodcestoval a připravuje se s dorostem.

Jde přitom o velký talent slovenského fotbalu. Za A-tým Slovanu poprvé skóroval loni na sklonku podzimní části ligy v utkání proti Žilině a v prosinci si v pouhých 17 letech vysloužil pozvánku do reprezentační jednadvacítky. "Poté, co jsem na konci roku vstřelil svůj první ligový gól za Slovan, je pozvánka do reprezentace velkou motivací a výzvou do další práce," uvedl tehdy Strelec pro klubový web Slovanu.

Klub: Rozhodnutí rodičů je nešťastné

"Je nám to velmi líto, protože Dávid má všechny předpoklady pro to, aby se stal výborným fotbalistou. Teď bude chybět v nejdůležitější fázi přípravy, čímž si zkomplikoval situaci," uvedl pro server futbal.pravda.sk viceprezident Slovanu Ivan Kmotrík mladší.

Podle slov Kmotríka přitom probíhají jednání o nové smlouvě a rodiče nadějného forvarda stáli o to, aby jejich syn dostával více prostoru. "Proto je pro nás jejich rozhodnutí nepochopitelné, když jsme jako klub vyvíjeli maximální úsilí, aby jeho minutáž na hrací ploše byla co nejvyšší. A oni se rozhodnou, že Dávid neodcestuje na herní část zimní přípravy, která je z pohledu pobytu hráče na hřišti tou nejdůležitější."

"Dávid místo náročných tréninků a zápasů s A-mužstvem ve výborných podmínkách, které máme v Turecku vytvořené, bude muset trénovat se starším dorostem v domácích podmínkách, které momentálně vůbec nejsou příznivé," dodal Kmotrík s tím, že právě nyní mají hráči možnost zabojovat o místo v sestavě, a proto jej rozhodnutí Strelcových rodičů velmi mrzí.

Rodiče se báli tornáda

Otec Strelce Milan, sám bývalý fotbalový útočník se zkušenostmi z již zmíněného Slovanu či Artmedie Petržalka, uvedl, že má o syna strach kvůli špatnému počasí v Turecku. "Pošlu vám video, jak to vypadalo v sobotu na letišti v Antalyi, kde úřadovalo tornádo. A teď se vás ptám, vy byste pustili svoje dítě do takového nebezpečí?"

A mladík tak nikam neletěl. Jeho otec věří, že pokud to Slovan myslí s jeho synem vážně, tak mu dá jinou šanci později. "Syn se jednoduše lekl. Ve Slovanu musejí sami vědět, co v něm je a jestli dostane víc šancí. Až potom se můžeme bavit o nové smlouvě," uzavřel Strelec starší.