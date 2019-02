Šok! Kapitán slovenského národního týmu nečekaně ukončil reprezentační kariéru

Měsíc před začátkem kvalifikace na ME 2020 doputovala k českému trenérovi slovenského národního týmu Pavlu Hapalovi nemilá zpráva. Hned tři hráči se totiž rozhodli ukončit reprezentační kariéru, mezi nimi i Martin Škrtel, kapitán výběru Slovenska. Informaci přinesl web Slovenského fotbalového svazu.

"Mé rozhodnutí skončit v reprezentaci se nerodilo snadno, důkladně jsem zvážil všechna pro a proti a dospěl jsem k názoru, že právě nyní je čas skončit. Jsem přesvědčen, že další kvalifikaci bych už nedokončil, a proto by nebylo správné ani fér, kdybych odehrál dva, tři zápasy a potom svoje působení v repre ukončil," uvedl Škrtel pro web Slovenského fotbalového svazu.

Důrazně však vyloučil, že by mohl odcházet kvůli změně kouče národního týmu. "Po odchodu trenéra jsem svůj odchod zvažoval i já, protože - jak už jsem řekl - skončila jedna etapa. Když se ale chtěl nový trenér Hapal se mnou potkat a řekl mi, že mě chce a počítá se mnou, protože mám co mužstvu nabídnout z fotbalové i lidské stránky, dohodli jsme se, že budu v repre pokračovat. Za to patří trenérovi Hapalovi dík."

Teď už bývalý kapitán slovenské reprezentace Martin Škrtel.

"Po neúspěchu v Lize národů a hlavně po zápase v Česku se mi znovu vrátily myšlenky na odchod, ale nechtěl jsem dělat unáhlené kroky. Avšak čím déle jsem nad tím uvažoval, tím víc jsem pociťoval, že bude nejvhodnější skončit a přenechat místo mladším spoluhráčům," vysvětluje situaci zkušený obránce, který za reprezentaci nastupoval patnáct let.

34letý Škrtel uznává, že roli v jeho rozhodnutí hrají také jeho věk, zdravotní stav i současná situace v klubu. Nemá navíc smlouvu na další sezónu a chtěl by v klubové kariéře pokračovat.

Spolu se Škrtelem v reprezentaci končí i další obránce Tomáš Hubočan a útočník Adam Nemec. Všichni zmínění hráči reprezentovali Slovensko na fotbalovém ME konaném ve Francii v roce 2016. „Jsem neskutečně vděčný, že jsem mohl reprezentovat svou zemi. Na tuto kapitolu své fotbalové kariéry nikdy nezapomenu," konstatoval Hubočan. „Bylo mi ctí reprezentovat Slovensko. Nastal správný čas dát prostor mladším," dodal Nemec.

Konec trojice zkušených reprezentantů šokovala slovenské fanoušky, předsedu fotbalového svazu Jána Kováčika i trenéra Hapala. „Nezůstává mi nic jiného než jejich rozhodnutí respektovat. Domnívám se, že to bylo z jejich strany předčasné. Chci jim poděkovat za to, co pro slovenskou reprezentaci a slovenský fotbal udělali a popřát jim hodně úspěchů na klubové úrovni," konstatoval Kováčik.

Trenér slovenské reprezentace Pavel Hapal během tréninku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Odchází tři lídři národního mužstva. Jsem z toho smutný. Věřím, že se nám je podaří nahradit. Prostor dostanou jiní hráči. Začíná kvalifikace a věřím, že poskládáme konkurenceschopné mužstvo," zdůraznil Hapal.