Dva tvrdé pády Koubka nastartovaly. Už zase září, sbírá nuly a těší se na odměnu

S fanoušky se často a rád dělí o své zážitky z působení ve Francii. A tak, když odložili Rennes ligový zápas s Nimes, užíval si třetí volný den v roce 2019. „Od začátku roku jsme odehráli patnáct zápasů a když počítám i penaltový rozstřel s Monakem, tak jsme prohráli pouze čtyři z nich. Vnímám to jako jedno z nejúspěšnějších období, a to jak moje, tak i celého klubu," neskrývá nadšení.

Tvrdí, že jako tým jsme za poslední dobu urazili dlouhou cestu. A on je jeho oporou. V závěru minulého roku ale ochutnal i opačné pocity, kdy nechytal, byť jej netrápil žádný zdravotní problém „První pád přišel v říjnu a pak znovu v prosinci, když si nový trenér vybral druhého gólmana. Myslím, že mi to hodně pomohlo a když se dívám na výsledky, tak to pomohlo i celému týmu," myslí si.

Brankář Tomáš Koubek nechyběl v sestavě Rennes v utkání základní skupiny Evropské ligy na půdě FK Jablonec.

Vlastimil Vacek, Právo

Zaťal zuby, dál makal v tréninku a před Vánocemi přišla odměna. Dostal důvěru a začal zase chytat. „Do týmu mi přišla nová konkurence, což mě taky nakoplo. A pak se začalo vyhrávat. Od mého návratu do brány jsme z šestnácti zápasů odehráli sedm s čistým kontem," tvrdí. Zlepšily se prý nejen výsledky, ale hlavně výkony mužstva.

„Odměnou je pro tým semifinále Francouzského poháru, v lize jsme stále ve hře o poháry a hlavně nás čeká dvojzápas s velkoklubem z Anglie – Arsenalem," neskrývá Koubek, jak se na ostré zkoušky se slavným klubem těší. „Je úžasné, co se nám tady povedlo, jak se postupně mění image klubu a jsem hrozně rád, že jsem u toho. Ty výsledky nás ale také zavazují k tomu, dále pokračovat ve stejných výkonech a stále se zlepšovat."

Koubek si dobře uvědomuje, že zápasy, které na Rennes čekají, jsou za odměnu a nikdo s nimi nepočítal. Je připravený udělat všechno pro to, aby nebyly konečnou. „Když už jsme došli takhle daleko a dokázali jsme porazit těžké soupeře, tak je naše povinnost zkusit porazit i další týmy. Zkusili jsme si hrát proti opravdové špičce a vidíme, že to jde."

V hlavě má český brankář i zápasy za reprezentaci. Tu čekají také soupeři zvučných jmen – Anglie a Brazílie. K tomu zmíněné zkoušky v dresu Rennes. „Myslím, že se v březnu je na co těšit. Jsem moc rád, že Roazhon Park je na Arsenal vyprodaný. Věřím, že nás hodně lidí poletí podpořit i do Londýna. Chtěl bych taky ještě jednou poděkovat za zážitek, který nám připravili naši fanoušci v Betisu po zápase, na to si budu já i spoluhráči pamatovat do konce života. Bylo to skvělé," dodává Koubek.