Šílený vlastňák baví svět!

Trapas! Mazák z obrany, který dal v Lize mistrů gól i Bayernu, se pořádně červená! A brankář? Ten by se také nejraději neviděl. Má smůlu, výstavní vlastní gól z dílny slavného Ajaxu letí světem a baví fanoušky. Co duo z amsterdamského klubu na trávníku vyvedlo se můžete přesvědčit na přiloženém videu.

Žádná výstavní šibenice, ani kombinace s úklidem míče do prázdné branky. Při ligovém utkání Ajaxu na hřišti Emmenu pobavil nejvíce fanoušky bizarní vlastní gól v podání zkušeného obránce Nicolase Tagliafika. Druhým podepsaný pod trefou, která je hitem internetu, je i kamerunský brankář Andre Onana.

Po hodině hry za stavu 5:0 pro Ajax už si nejspíš hráči velkého favorita nedělali s výsledkem těžkou hlavu a polevili v ostražitosti. A zaplatili za to ostudou. Dezorientovaný brankář Onana sledoval kombinaci parťáků z týmu a nejspíš si myslel, že stojí mezi tyčemi. Jenže byl mimo branku. Když mu pak obránce Tagliafico poslal malou domů (ta proti všem nepsaným pravidlům mířila mezi tyče), bylo neštěstí na světě. Onana sice dělal co mohl, ale míč už na cestě do sítě nestihl zastavit. Bezmocné gesto dávalo tušit, jak se asi cítí. Ajax i tak vyhrál utkání bez problémů 5:2.