Slavia v dobré společnosti. Jaké další týmy letos získaly double?

Pražská Slavia slaví, po 77 letech získala double - tedy triumf jak v lize, tak i v domácím poháru (MOL Cup). Vedle vršovického celku to samé slaví i dalších osm klubů napříč Evropou. Které to jsou?

Nejen v Česku nastala situace, že stejný tým vyhrál ligu i pohár. V letošní sezoně se tak stalo třeba i u sousedů v Rakousku, Německu, ale také na Ostrovech. Jaké další kluby vedle pražské Slavie letos v Evropě získaly tzv. double?

Manchester City

Fotbalisté Manchesteru nevyhráli „pouze" dvě domácí trofeje, ale hned tři - vedle Premier League také Ligový pohár a Anglický pohár. Citizens se to povedlo jako vůbec prvnímu týmu v Anglii v historii. Dokážou v příští sezoně konečně vystoupat až na vrchol i v Lize mistrů?

Bayern Mnichov

Vedle sedmého bundesligového titulu v řadě dokázal Bayern Mnichov ovládnout také Německý pohár. V sobotním finále porazili Lipsko 3:0. Legendární hráči bavorského klubu - Robben a Ribéry - se tak rozloučili jako praví šampioni.

Ajax Amsterdam

Klub z Amsterdamu letos k radosti svých fanoušků konečně ukončil pětileté čekání na titul v Eredivisie. Navrch přidal triumf v Nizozemském poháru a v očích mnohých absolutně nečekaně došel až do semifinále Ligy mistrů. V něm měl Ajax senzačně nakročeno i do finále, nakonec ale podlehl v infarktovém závěru odvety Tottenhamu.

Celtic Glasgow

Co dokázal Manchester City v Anglii, to se povedlo Celticu ve Skotsku. Klub z Glasgow však své soupeře válcuje už řadu sezon. I letos suverén skotských soutěží potvrdil svou absolutní nadvládu a získal třetí treble v řadě poté, co ovládl ligu, Skotský pohár i Ligový pohár.

Galatasaray Istanbul

Tradiční turecký klub, v němž v minulosti působili třeba čeští reprezentanti Milan Baroš nebo Tomáš Ujfaluši, o své obhajobě titulu rozhodl v předposledním kole turecké ligy, kdy na svém hřišti porazil druhý Basaksehir 2:1. Navíc přidal i pohárový triumf a završil tak další úspěšnou sezonu.

RB Salcburk

I rakouský klub navázal na předchozí úspěchy. Ve finále Rakouského poháru (ÖFB Cup) porazil Rapid Vídeň 2:0 a po roční pauze se vrátil na pohárový trůn, na kterém ho loni vystřídal Sturm Štýrský Hradec. Rakouskou ligu pak vyhrál už šestkrát v řadě. Sezonu navíc zakončil vysokým ligovým vítězstvím 7:0 nad St. Pölten.

Šachtar Doněck

Šachtar Doněck čeká ve čtvrtek ještě zápas proti Lvovu, ale už teď je díky náskoku jasné, že potřetí v řadě získal ukrajinský ligový titul a potřetí v řadě za sebou na druhém místě nechal Dynamo Kyjev. Po finálovém triumfu 4:0 nad FK Inhulec Petrove navíc opět ovládl i Ukrajinský pohár, a to už čtvrtý rok po sobě.

PAOK Soluň

Fotbalisté ze Soluně zažili neskutečnou sezonu. Celým ligovým ročníkem prošli bez jediné porážky a ukončili třicet čtyři let dlouhé čekání na titul. K tomu potřetí řadě vyhráli Řecký pohár, když na aténském stadionu porazili ve finále AEK 1:0.