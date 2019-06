Stronati je podle polských médií blízko odchodu z Baníku do Poznaně

Stronati má v Baníku smlouvu ještě na tři roky. Server transfermarkt.com odhaduje hráčovu hodnotu na 900 000 eur (23 milionů korun).

V ostravském klubu Stronati před šesti lety začal prvoligovou kariéru, v roce 2015 odešel do Austrie Vídeň. V roce 2017 hostoval v Mladé Boleslavi, a když se ani po návratu do Rakousku neprosadil do kádru Austrie, vrátil se loni do Baníku.

Transfery. Czech blisko Lecha Poznań. To czołowy obrońca ligi https://t.co/Y4JHvF8HoT — Radosław Nawrot (@RadoslawNawrot) 4. června 2019

V první lize dosud bývalý český mládežnický reprezentant odehrál 87 zápasů a dal čtyři góly. Baníku letos pomohl do finále domácího poháru.