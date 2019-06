Získal titul, mistrovský tým však opouští. Papadopulos mění polskou adresu

Poprvé v kariéře získal mistrovský titul. Hned poté však Michal Papadopulos naznačil, že nejspíš změní dres. A na jeho slova došlo.

„V Piastu mi končila smlouva a Kielce ukázaly daleko větší zájem než Gliwice, kde jsem necítil, že by ze strany klubu byla snaha mě udržet tak silná, jak bych si představoval. Jelikož mi končila smlouva, věděl jsem, že budu volný hráč a po titulové sezoně nějaké angažmá určitě najdu," vysvětluje útočník v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Michal Papadopulos (druhý zprava) sdílí se spoluhráči gólovou radost.

Twitter Piast Gliwice

Kielce českého legionáře kontaktovaly už dřív. Jejich zájem byl velký, takže k nim směřoval.

Získal novou motivaci

„V Gliwicích jsem v poslední době nehrál pravidelně, což chci změnit. Místo si samozřejmě musím vybojovat, startovní čára bude pro všechny stejná, ale je to pro mě po dvou a půl letech v Gliwicích nová motivace. Kielce v této sezoně po několika letech nepostoupily do nejlepší osmičky, což je jasná ambice pro příští sezonu," těší se Papadopulos.

Láká ho hrát v horní polovině tabulky.

„Chtěl jsem taky zůstat v Polsku, kde jsem už sedm let. Návrat do Česka nebyl variantou, neměl jsem ani žádné nabídky. Do Gliwic jsem dojížděl z Ostravy, Kielce už jsou tři hodiny cesty, takže to není na denní dojíždění. Přestěhuji se a rodina za mnou bude jezdit," plánuje Papadopulos.