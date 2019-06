Ostuda! Pátý tým slovenské ligy nezahájil přípravu. Co se stalo?

Šok, ostuda, nečekaný kolaps hned na startu sezony. Pátý tým uplynulého ročníku nejvyšší fotbalové soutěže na Slovensku nezahájil přípravu. Hráčů má klub dost, na první trénink jich přišlo do areálu MFK Zemplín Michalovce hned šestnáct, a to včetně exsparťana Igora Žofčáka. Proč se tedy netrénovalo? Klub nemá vyřešenou otázku trenérů. „Vzhledem k tomu, že jsme se nedohodli s trenéry na smlouvách, musel být pondělní trénink zrušený," uvedl pro sportky.sk Ján Sobol, člen představenstva klubu. Jasno prý bude během 24 hodin.

Dosavadním trenérům skončila po sezoně smlouva, takže klub musel hledat řešení. K dohodě však nedošlo. Vedení klubu vše zdůvodnilo tím, že požadavky trenérů jsou vyšší, než předpokládalo. „Čekali jsme, že budou u nás v klubu pracovat za podobných podmínek jaké měli. Už takhle byly na náš klub nadstandardní a docela vysoké," snažil se vysvětlit problémy Sobol.

K vidění tak byla tristní situace, kdy kouč Anton Šoltis sice v pondělí v areálu klubu byl, ne však kvůli tréninku, ale pouze kvůli jednání o možném pokračování spolupráce. K dohodě s vedením však nedošlo, a tak hráči mohli odejít domů a o den si prodloužit volno.

Trenér Vlastimil Petržela během kariéry působil rovněž v MFK Zemplín Michalovce.

V Michalovcích působil v období let 2010 až 2012 český trenér Vlastimil Petržela, momentálně je lídrem týmu bývalý hráč Sparty Igor Žofčák. „Pořád mám do fotbalu chuť, věřím, že mi to ještě chvíli vydrží," cituje záložníka zmíněný web. S klubem je zatím dohodnutý na podzimní část sezony. Otázkou je, kdo jej povede z trenérské lavičky.