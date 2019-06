Už nechci hráče s hvězdnými manýry, oznámil šéf PSG. Co bude s Neymarem?

Odchod Neymara z Paris Saint-Germain se možná blíží. Hvězdného Brazilce, který v současné době opět laboruje se zraněním, by podle L’Equipe mohl klub prodat, pokud přijde adekvátní nabídka. Těmto spekulacím předešel zajímavý a pro mnohé i překvapivý rozhovor s šéfem PSG Násirem Chelajfím.

Chelajfí totiž pro France Football uvedl, že hráče, kteří v klubu jsou, čekají změny. „Budou muset převzít zodpovědnost ještě víc než dřív," uvedl šéf PSG s tím, že už nechce v PSG hráče s hvězdnými manýry.

„Musí to být úplně jiné. Budou muset udělat více, pracovat více. Nejsou tady od toho, aby se bavili. A pokud s tímto názorem nesouhlasí, mají dveře otevřené," nekompromisně uzavřel.

Kolik kdo nabídne?

A přestože nezmínil žádné konkrétní jméno, francouzská média mají jasno - jeho slova jsou mířena na Neymara. Sám Brazilec měl sice nedávno odmítnout možnost přestupu do Realu Madrid s tím, že chce odejít jedině do Barcelony, po rozhovoru s Chelajfím se ale opět mluví o tom, že by PSG mohl opustit.

Otázka je, jakou částku by klub z Paříže považoval za dostatečnou na to, aby za ni svoji hvězdu prodal. Je možné, že žádné extrémně závratné peníze oproti těm, za které PSG Brazilce koupilo, žádný klub nenabídne.

Neymar se totiž v poslední době potýká se zraněními a kolem jeho osoby se kupí i skandály či zprávy o jeho nevhodném chování, což způsobilo, že jeho cena od doby, co ve francouzském klubu působí, měla klesnout o tři miliardy korun.

Brazilské úřady útočníkovi navíc podle médií kvůli dlouholetému sporu o dlužné daně zmrazily jeho nemovitosti a další majetek. Tento krok znamená, že Neymar sice může vše dál užívat, nic ale nesmí prodat.

Podle listu Folha de S.Paulo úřady zablokovaly útočníkovi Paris Saint-Germain 36 nemovitostí v Brazílii. Zaplatit po něm požadují 69 milionů realů (asi 410 milionů korun), částku podle nich Neymar dluží po přestupu ze Santosu do Barcelony v roce 2013.

Vedle daňového sporu musel Neymar v uplynulých týdnech řešit obvinění ze znásilnění. Z toho jej obvinila modelka Najila Trindadeová, podle níž se čin odehrál v květnu v pařížském hotelu. V souvislosti s případem se navíc musel Neymar zodpovídat na policejním oddělení počítačové kriminality kvůli informacím a intimním fotografiím modelky, které na svoji obranu zveřejnil na sociálních sítích.