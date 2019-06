Mistr v problémech! Ligu ovládl suverénně, ale po sezoně je v mínusu

Ačkoli výše ztráty není nejspíš až tak hrozivá, pro mnoho fanoušků může být vzhledem k velmi slušné sezoně překvapivá. Faktem ale je, že úspěšný ročník Slovan zažil „pouze" na domácí scéně. Ani přes mohutné posilování se totiž klub nedokázal probít do Evropské ligy, což samozřejmě zamezilo potenciálním vyšším příjmům.

Dalším důvodem je nejspíš i fakt, že Slovan za své posily celkem utrácel. V minulém roce nakoupil velké množství zahraničních hráčův čele se Slovincem Andražem Šporarem, nejlepším střelcem uplynulého ročníku slovenské Fortuna ligy, který do Slovanu přišel v lednu 2018.

A nikdo nejspíš nemohl čekat ani to, že by se Slovan finančně zahojil ze vstupného na prázdných Pasienkách, kde měl klub domov před otevřením nového Tehelného pole.

Důležitým cílem pro příští sezonu tak pro klub bude dostat se do Ligy mistrů. Postup by Slovanu zajistil pořádný balík peněz, konkrétně 15,6 milionů eur. Není však zatím zcela jasné, zda do bojů o milionářskou soutěž klub vstoupí se svými současnými hvězdami - nad Šporarem i Mohou krouží jiné kluby.