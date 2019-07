Nový dres PSG představil i Neymar. Zůstává v Paříži?

Dva velké fotbalové přestupy léta byly vážně ve hře. Alespoň to tak vypadalo. Jenže teď dostaly zaručené zprávy nečekanou trhlinu. Jsou tedy Kylian Mbappé a Brazilec Neymar na odchodu z PSG? Nebo budou hvězdy pokračovat v Paříži? Oba fotbalisté se objevili v nových dresech pařížského klubu v rámci prezentace před další sezonou. Fanoušci tak s napětím čekají, jak vše dopadne.

Brazilec Neymar je jedním z hráčů, kteří představili nové dresy PSG. Znamená to, že ve Francii zůstává?

PSG v nové sezoně přichází se změnami. Dres má oproti předchozím sezonám jiný design, dominuje mu výrazná středová červená čára, a také nový sponzor. Leteckou společnost Fly Emirates na hrudi nahradil hotelový a restaurační řetězec Accor.

Nové dresy představili sami hráči francouzského mistra a nechyběly mezi nimi i hvězdy, o jejichž odchodu se hodně mluvilo. Asi méně pravděpodobný je nyní odchod střelce Kyliana Mbappého, který na jaře popřel možný přestup do Realu a oznámil, že v PSG zůstane.

O poznání překvapivější je fakt, že nový dres navlékl i Neymar, o němž se hodně intenzivně mluví v souvislosti s jeho návratem do Barcelony.

Není přitom obvyklé, že by nové dresy představovali hráči, kteří se chystají klub opustit. Znamená to tedy, že by z rekordního přestupu léta nakonec sešlo?