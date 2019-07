Po pěti a půl letech opouští Černý slavný Ajax a míří do Utrechtu. Trenér Van den Brom ho moc chtěl

Po pěti a půl letech mění klub. Václav Černý odchází z Ajaxu Amsterdam do FC Utrecht. Jednadvacetiletý záložník se upsal šestému týmu nizozemské Eredivisie na tři roky s opcí a v novém působišti ho čeká kvalifikace o Evropskou ligu. „Moc se těším na novou výzvu v Utrechtu a na spolupráci s trenérem Van den Bromem. Doufám, že jeho důvěru splatím dobrými výkony,“ nechal se slyšet Václav Černý.

Černý sice figuroval v kádru amsterdamského Ajaxu, který v uplynulé sezoně šokoval tažením Ligou mistrů až do semifinále a po čtyřech letech znovu získal ligový titul a k tomu přidal i primát v nizozemském poháru, jenže v prvním týmu odehrál za celý rok jen tři soutěžní zápasy. A to ještě v nizozemském poháru. Proto ne rozhodl pro změnu dresu a zamířil do Utrechtu.

„Chtěli jsme, aby zůstal ve známém prostředí Eredivisie. Utrecht považujeme za ideální klub pro další rozvoj Vaškovy fotbalové kariéry," vysvětluje Černého agent David Nehoda.

„Přes velký zájem mnoha jiných klubů jsme od počátku preferovali Utrecht právě kvůli osobě trenéra Van den Broma. Ten o Vaška dlouhodobě usiloval již v předchozích angažmá."

Černý odešel do Ajaxu z Příbrami v šestnácti letech v lednu 2014. Za první tým odehrál dohromady 29 soutěžních utkání a vstřelil čtyři branky.

„Byl jsem v Ajaxu skoro šest let, což je přece jen kus fotbalového života. V sobotu jsem se s lidmi v klubu rozloučil a teď už se těším na novou výzvu. Utrecht patří mezi top pět holandských týmů a pro mě je podstatné, že trenér John van den Brom mě chtěl do mužstva už během angažmá v Alkmaaru. Teď se konečně sejdeme," pochvaloval si Černý, když byl přestup stvrzen a on odjel s novým týmem na týdenní soustředění.